Khẩn trương đưa vào hoạt động Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Trung ương Cần Thơ

Dự án Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Trung ương Cần Thơ có tổng mức đầu tư 950 tỷ đồng, quy mô 300 giường bệnh từ nguồn ngân sách Trung ương, được triển khai trên diện tích 2,42 ha tại Khu đô thị An Bình – Mỹ Khánh, phường An Bình, TP Cần Thơ.

Đoàn công tác Bộ Y tế làm việc với Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ về tiến độ triển khai và công tác chuẩn bị đưa công trình vào hoạt động Dự án Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Trung ương Cần Thơ.

Công trình gồm khối nhà chính cao từ 3–8 tầng, 2 phòng mổ cấp cứu, 10 phòng mổ cùng hệ thống các khoa, phòng chức năng. Bên cạnh đó là các hạng mục phụ trợ đồng bộ như hệ thống cấp điện dự phòng, trung tâm khí y tế, trạm xử lý nước thải, hệ thống cấp thoát nước, nhà xe, đường giao thông nội bộ và cảnh quan. Đặc biệt, dự án được đầu tư đồng bộ các hệ thống công nghệ thông tin và phần mềm quản lý bệnh viện, bao gồm HIS, LIS, PACS và EMR, góp phần tạo nền tảng cho hoạt động quản lý, điều hành và triển khai bệnh án điện tử.

Khi đi vào hoạt động, bệnh viện được kỳ vọng trở thành cơ sở y tế chuyên sâu về chấn thương chỉnh hình, góp phần nâng cao năng lực cấp cứu, điều trị các bệnh lý và chấn thương cơ xương khớp, giảm áp lực chuyển tuyến và đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Đến thời điểm hiện tại, công trình xây dựng đã hoàn thành các thủ tục nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy, môi trường và nghiệm thu hoàn thành công trình. Dự án đã đủ điều kiện đưa vào sử dụng theo quy định tại Điều 29 Nghị định số 207/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 của Chính phủ.

Đối với công tác mua sắm trang thiết bị y tế, tổng giá trị gói mua sắm là 180 tỷ đồng, gồm 67 danh mục thiết bị đang trong lộ trình thực hiện, lắp đặt và lựa chọn nhà thầu. Về hạ tầng công nghệ thông tin, nhà thầu đã hoàn thành cung cấp, lắp đặt thiết bị và đang triển khai cài đặt các phần mềm HIS, LIS, PACS, EMR, dự kiến hoàn thành trước ngày 10/11/2026.

Song song đó, Ban Quản lý dự án phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ tổ chức kiểm tra hiện trạng và bàn giao cơ sở hạ tầng, thiết bị y tế. Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cũng đang tập trung chuẩn bị nhân lực, phối hợp với Ban Quản lý dự án và các nhà thầu trong công tác tiếp nhận, kiểm soát hồ sơ chất lượng, kiểm tra lắp đặt và chạy thử thiết bị y tế. Công tác hướng dẫn vận hành, bảo trì các hệ thống kỹ thuật được tổ chức đồng bộ, bảo đảm đội ngũ cán bộ kỹ thuật của Bệnh viện có đủ năng lực tiếp nhận và vận hành công trình.

Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Trung ương Cần Thơ sắp đưa vào hoạt động.

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác đã nghe báo cáo về tình hình triển khai dự án, tiến độ hoàn thiện các hạng mục xây dựng, mua sắm trang thiết bị y tế, hệ thống công nghệ thông tin cũng như công tác bàn giao cơ sở hạ tầng, hướng dẫn vận hành và chuẩn bị các điều kiện để bệnh viện sớm đi vào hoạt động.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đề nghị Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ khẩn trương tiếp tục tăng cường nhân lực, tập trung phối hợp để hoàn thành công tác tiếp nhận, bàn giao để đưa bệnh viện vào hoạt động được đặt ra với yêu cầu phối hợp chặt chẽ giữa Bệnh viện, Ban Quản lý dự án và các nhà thầu, bảo đảm các điều kiện tổ chức lễ khánh thành công trình trong tháng 11/2026.

Bên cạnh đó, việc tiếp nhận, kiểm tra chất lượng, lắp đặt và nghiệm thu thiết bị y tế cần được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình; đồng thời rà soát các điều kiện cần thiết về nhân lực, cơ sở vật chất và hồ sơ pháp lý, tạo tiền đề để bệnh viện sớm được cấp phép hoạt động.