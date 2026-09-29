Khẩn trương đưa thuyền viên người Pakistan nghi ngạt khí độc vào bờ cấp cứu

Tàu SAR 272 đang đưa thuyền viên người Pakistan nghi ngộ độc khí về bờ cấp cứu. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Sáng 29/9, tàu cứu nạn chuyên dụng SAR 272 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam đã đưa một thuyền viên tên Danish Khan (30 tuổi, người Pakistan) cập cảng tại phường Phước Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh an toàn.

Người này làm việc trên tàu MSC HERMES III (quốc tịch Liberia) đang đi trên vùng biển phía nam Việt Nam thì nghi bị ngạt khí độc. Vị trí thuyền viên này gặp nạn cách mũi Vũng Tàu khoảng 67 hải lý về hướng đông đông bắc.

Chuẩn bị đưa thuyền viên người Pakistan từ tàu MSC HERMES III xuống tàu SAR 272. (Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp)

Trước đó, ngày 28/9/2026, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam tiếp nhận đề nghị hỗ trợ cấp cứu khẩn cấp cho thuyền viên trên khi người này nôn ói, bất tỉnh, không thể mở mắt và có khả năng nguy hiểm đến tính mạng, cần được hỗ trợ y tế khẩn cấp. Theo thông tin từ thuyền trưởng, có khả năng thuyền viên đã hít phải khí độc, hóa chất độc.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm Việt Nam đã khẩn trương triển khai phương án cứu nạn, trong đó kết nối với tàu để tư vấn y tế, đồng thời lúc 21 giờ 15 phút ngày 28/9/2026 đã điều động tàu SAR 272 ra biển thực hiện nhiệm vụ cứu nạn. Đi cùng tàu SAR 272 còn có y sĩ của Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh.

Đưa thuyền viên người Pakistan từ tàu SAR 272 lên bờ. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Đến sáng 29/9, tàu SAR 272 đã đưa thuyền viên trên về bờ an toàn và bàn giao cho cơ sở y tế để tiếp tục chữa trị.

Việc huy động tàu cứu nạn chuyên dụng kịp thời cùng lực lượng y tế đã góp phần bảo đảm công tác cấp cứu, vận chuyển người bị bệnh từ tàu biển về bờ trong thời gian sớm nhất.

Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam tiếp tục duy trì công tác thường trực, sẵn sàng tiếp nhận và xử lý các thông tin tìm kiếm, cứu nạn, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng cho thuyền viên, ngư dân và người đi biển trên vùng biển Việt Nam.