Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà tri ân thân nhân các chiến sĩ Nam Kỳ khởi nghĩa. (Ảnh: TTXVN)

Cùng dự có đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, một số cơ quan của Quốc hội; đại diện các ban, sở, ngành Thành phố.

Lắng nghe, phản hồi ý kiến, nguyện vọng của cử tri

Tại cuộc làm việc, đại diện lãnh đạo các cơ quan Thành phố trả lời các ý kiến, kiến nghị cử tri và nhân dân chung quanh nội dung về chính sách mới, những nội dung cụ thể tại địa phương.

Đề đạt với Chủ tịch Quốc hội và lãnh đạo Thành phố, cử tri Lê Ngọc Anh (Ấp 25, xã Hóc Môn) phản ánh nhiều vụ việc lừa đảo được các đơn vị chức năng phát hiện với quy mô lớn, hàng trăm nghìn người là nạn nhân từ mua bán sản phẩm qua mạng. Vấn đề này gây ảnh hưởng nghiêm trọng sức khỏe và kinh tế gia đình.

Qua điểm cầu trực tuyến, cử tri Nguyễn Thị Nga (Ấp 28, xã Đông Thạnh) cũng đề đạt những nội dung chung quanh việc tinh gọn bộ máy biên chế gián tiếp, tiết kiệm kinh phí ngân sách Nhà nước. Cử tri kiến nghị Quốc hội xem xét điều chỉnh thẩm quyền của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai đưa về Ủy ban nhân dân xã thực hiện toàn bộ chức năng, nhiệm vụ giải quyết về lĩnh vực nhà đất, bỏ cấp trung gian…

Lắng nghe và ghi nhận nhiều ý kiến của người dân, Chủ tịch Quốc hội đề nghị lãnh đạo Thành phố, chính quyền các cấp tổ chức thực hiện tốt; các bộ, ban, ngành sẽ cụ thể hóa bằng các văn bản quy phạm dưới luật để triển khai, thực hiện trong thời gian tới; sớm giải quyết những vụ việc, nội dung phản ánh lo ngại của cử tri về tình trạng hàng giả, hàng nhái, nạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng, nhất là với cán bộ hưu trí, người cao tuổi.

Bày tỏ chia sẻ, quan tâm với ý kiến cử tri đề xuất xác đáng về tính cần thiết sửa đổi Luật Lao động về độ tuổi nghỉ hưu, phù hợp yêu cầu thực tế; Chủ tịch Quốc hội ghi nhận và sẽ tổng hợp, chuyển đến cơ quan hữu quan.

Vấn đề quan trọng được Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đó là tăng cường giám sát mạnh mẽ, hiệu quả hơn việc chấp hành và triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội; đưa các quyết sách của Quốc hội đi vào thực tiễn đời sống người dân, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội đất nước.

Quốc hội sẽ tiếp tục lắng nghe và kịp thời hoàn thiện thể chế, pháp luật; tăng cường giám sát việc thực hiện, tạo hành lang pháp lý thông thoáng, thuận lợi nhất để Thành phố Hồ Chí Minh phát triển bứt phá.

Quốc hội sẽ tiếp tục lắng nghe và kịp thời hoàn thiện thể chế, pháp luật; tăng cường giám sát việc thực hiện, tạo hành lang pháp lý thông thoáng, thuận lợi nhất để Thành phố Hồ Chí Minh phát triển bứt phá Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ quyết tâm của Quốc hội tiếp tục hoàn thiện thể chế, xây dựng các luật mới đáp ứng nhu cầu thực tiễn, đồng thời đề nghị tăng cường phối hợp giữa Quốc hội và Chính phủ; giữa Ủy ban nhân dân và Hội đồng nhân dân các cấp…

Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội thông báo với đông đảo cử tri các xã tham dự việc Đoàn công tác sáng nay đến dự sự kiện quan trọng, Thành phố đã công bố Quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể Thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm - sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ đối với Thành phố, mà còn đối với sự phát triển chung của vùng động lực phía nam và cả nước.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng khi thấy rõ sự nỗ lực, quyết tâm đổi mới, tinh thần tự lực, vươn lên của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố. Thành phố đã chủ động từ sớm phối hợp trình Quốc hội thông qua Luật Phát triển đô thị, chủ động chuẩn bị các điều kiện thực thi Luật, nhờ vậy sớm cụ thể hóa các cơ chế được trao.

Triển khai đồng bộ, hiệu quả các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng về một số kết quả quan trọng của Thành phố năm 2026. Theo số liệu báo cáo, giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn Thành phố đạt 80,1% kế hoạch, vượt mức bình quân chung cả nước.

Những kết quả ấn tượng khác: doanh thu du lịch đạt hơn 300 nghìn tỷ đồng. Đưa vào sử dụng 3 dự án nhà ở xã hội với 2.283 căn, có 25 dự án đang thi công với quy mô khoảng 22.900 căn…

Chủ tịch Quốc hội cũng ghi nhận và biểu dương Đảng bộ chính quyền và nhân dân xã Hóc Môn năm nay đạt nhiều kết quả quan trọng.

Về những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội cho rằng: Cần triển khai đồng bộ, hiệu quả các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ, Thành ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Thành phố; nhất là các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị và các cơ chế, chính sách đặc thù theo các nghị quyết số 188, 222, 260 của Quốc hội; Luật Phát triển đô thị để cắt giảm thủ tục, giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp.

Thành phố cần làm tốt công tác tuyên truyền việc thực hiện đầy đủ, hiệu quả các luật, nghị quyết vừa được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ hai, nhất là các Luật ảnh hưởng trực tiếp, sâu rộng đến người dân, doanh nghiệp như: Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Luật Đấu thầu (sửa đổi).

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cấp, ngành, địa phương tiếp tục vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, gắn với hoàn thành xây dựng vị trí việc làm, làm cơ sở nền tảng để xác định biên chế, cải cách tiền lương và chính sách cán bộ.

Đề nghị Thành phố rà soát toàn bộ nhiệm vụ chậm tiến độ, rõ trách nhiệm, xác định rõ thời hạn xử lý. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đẩy nhanh xử lý các dự án, công trình tồn đọng, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm.

Đề nghị Thành phố rà soát toàn bộ nhiệm vụ chậm tiến độ, rõ trách nhiệm, xác định rõ thời hạn xử lý. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đẩy nhanh xử lý các dự án, công trình tồn đọng, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Bên cạnh đó, những lĩnh vực khác cũng được Chủ tịch Quốc hội lưu ý lãnh đạo Thành phố cần được quan tâm hơn: Tiếp tục quan tâm giải quyết các vấn đề dân sinh, từ việc làm, nhà ở, giáo dục, y tế đến môi trường sống an toàn.

Cụ thể, những nội dung được đông đảo cử tri, nhân dân quan tâm như: đề nghị Thành phố tập trung xử lý ùn tắc, ngập nước, ô nhiễm, an toàn thực phẩm; quan tâm xây dựng nhiều mô hình sáng-xanh-sạch đẹp từ trung tâm đến các ngõ hẻm, phục vụ nhân dân tốt hơn.

Bên cạnh đó, Thành phố cần đẩy mạnh cải tạo chung cư cũ, di dời nhà tạm ven kênh rạch và phát triển nhà ở xã hội với nguyên tắc công khai, minh bạch, đặt lợi ích chính đáng của người dân lên trước hết.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố theo dõi đến cùng việc giải quyết kiến nghị của cử tri; thông tin rõ ràng, minh bạch về lộ trình và kết quả xử lý để cử tri giám sát 8 nội dung cụ thể tại địa phương những vấn đề vĩ mô và vi mô gửi đến Quốc hội, Chính phủ, Thành phố và cơ quan bộ, ngành.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Thành phố, xã Hóc Môn chuẩn bị chu đáo cho Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027; bảo đảm nguồn hàng, tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; chú trọng nhiệm vụ, mục tiêu tăng trưởng kinh tế nhưng kiềm chế lạm phát, ổn định giá cả thị trường…

*Cũng tại Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Quốc hội cùng các thành viên Đoàn công tác dự chương trình Họp mặt Kỷ niệm 86 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23/11/1940-23/11/2026) tại xã Hóc Môn.

Theo các tư liệu lịch sử truyền thống, nhắc đến Nam Kỳ khởi nghĩa là nhắc đến vùng đất Hóc Môn-Bà Điểm, quê hương 18 thôn vườn trầu giàu truyền thống yêu nước, địa bàn có vị trí quan trọng trong phong trào cách mạng ở Nam Bộ.

Trên mảnh đất này, tinh thần bất khuất của nhân dân, sự đùm bọc, chở che của đồng bào đối với cách mạng và ý chí đấu tranh của những người cộng sản đã hòa quyện, tạo nên sức mạnh làm nên những ngày tháng lịch sử không thể nào quên. 86 năm đã trôi qua, thời gian có thể làm đổi thay diện mạo quê hương, nhưng không thể làm phai mờ giá trị lịch sử và tinh thần bất diệt của Nam Kỳ khởi nghĩa.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội và các thành viên trong Đoàn công tác chứng kiến Nhà tài trợ trao bảng tượng trưng công trình Trường trung học phổ thông Hồ Thị Bi tặng Thành phố. Chủ tịch Quốc hội đồng thời trao nhiều phần quà tri ân thân nhân các chiến sĩ Nam Kỳ khởi nghĩa.

Trước đó, đồng chí Trần Thanh Mẫn dâng hương, dâng hoa tại Di tích lịch sử quốc gia Ngã Ba Giồng, nơi gắn liền với những trang sử oanh liệt của Nam Bộ kháng chiến, là “địa chỉ đỏ” in dấu chân của những chiến sĩ cách mạng kiên trung để lại bản hùng ca bất diệt trong lịch sử đấu tranh của dân tộc.

Đoàn tới dâng hương, dâng hoa tại Di tích lịch sử cấp quốc gia Dinh Quận, nơi diễn ra sự kiện Khởi nghĩa Nam Kỳ 23/11/1940 và lưu lại nhiều sự kiện đấu tranh suốt chặng đường dài lịch sử của quân và dân 18 thôn vườn trầu.