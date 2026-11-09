Khẩn trương điều tra, xử lý vụ 29 người nhập viện sau ăn trưa tại công ty ở Tây Ninh

Trước đó, Cục An toàn thực phẩm nhận thông tin ngày 7/11 trên địa bàn xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh, có 29 trường hợp nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bữa trưa tại Công ty TNHH Yura Corporation Tây Ninh – Khu Công nghiệp Long Hậu 3. Những người này đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa Nhà Bè (xã Nhà Bè, TP HCM).

Để chủ động phòng ngừa, kịp thời xử lý sự cố ngộ độc, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Tây Ninh khẩn trương phối hợp Sở Y tế TP HCM và Bệnh viện Đa khoa Nhà Bè tập trung nguồn lực điều trị cho các bệnh nhân nghi ngờ ngộ độc thực phẩm đang nằm viện, không để xảy ra tình trạng nguy hiểm đến tính mạng.

Các đơn vị cũng cần tăng cường theo dõi, giám sát, phát hiện những người liên quan xuất hiện tình trạng nghi ngộ độc thực phẩm tương tự để kịp thời đưa đi điều trị.

Sở Y tế tỉnh Tây Ninh được giao nhiệm vụ tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc để xác định rõ nguồn cung cấp nguyên liệu nghi ngờ gây ngộ độc, từ đó lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân. Các vi phạm quy định về an toàn thực phẩm (nếu có) cần được xử lý nghiêm và công khai kết quả để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng.

Cục An toàn thực phẩm cũng đề nghị đơn vị chức năng tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể và đơn vị cung cấp suất ăn tuân thủ quy định về an toàn thực phẩm. Trong đó cần lưu ý kiểm soát nguồn gốc nguyên liệu, thực hiện kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn.

Bên cạnh đó, Sở Y tế tỉnh Tây Ninh cần theo dõi, cập nhật, báo cáo diễn biến tình hình vụ ngộ độc thực phẩm, chủ động truyền thông thông tin vụ việc và sớm công khai kết quả điều tra ngộ độc thực phẩm. Đồng thời thực hiện báo cáo vụ ngộ độc thực phẩm về Cục An toàn thực phẩm theo quy định.