Vị trí tìm thấy thi thể nạn nhân. Ảnh Công an xã cung cấp.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày 28-11, Công an xã Kim Sơn nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc phát hiện một thi thể trôi dạt trên tuyến sông Rạch Gầm, đoạn thuộc địa bàn ấp Mỹ, xã Kim Sơn.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an xã Kim Sơn đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức trục vớt thi thể vào bờ để phục vụ công tác kiểm tra.

Qua khám nghiệm ban đầu, nạn nhân là nam giới, độ tuổi khoảng từ 20 đến 30 tuổi, mặc quần jean, không mặc áo. Thời điểm phát hiện, thi thể đang trong giai đoạn trương phình, phân hủy nặng. Đáng chú ý, tại phần chân trái của nạn nhân có buộc một sợi dây kèm theo một chiếc bao, bên trong chứa vật thể chưa rõ chủng loại. Kiểm tra trên người nạn nhân không phát hiện giấy tờ tùy thân nên hiện vẫn chưa xác định được nhân thân, lai lịch.

Công an xã Kim Sơn đang phối hợp chặt chẽ với Công an xã Vĩnh Kim cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Tháp khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc và truy tìm tung tích nạn nhân.

Cơ quan Công an thông báo, ai là thân nhân hoặc biết thông tin liên quan đến nạn nhân có đặc điểm nhận dạng nêu trên, vui lòng liên hệ trực tiếp với Công an xã Kim Sơn (qua đồng chí Đại úy Ngô Minh Hưng, số điện thoại: 0348.228.676) để phối hợp giải quyết.