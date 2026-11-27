Hiện trường vụ việc. Ảnh CTV

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ 30 phút cùng ngày, anh Nguyễn Ngọc Nho (sinh năm 1979, ngụ Ấp 3, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh) phát hiện một thi thể trôi gần nơi anh neo đậu ghe trên kênh 28. Ngay sau đó, anh Nho đã trình báo cơ quan Công an.

Nhận tin, Công an xã Cái Bè lập tức cử lực lượng đến hiện trường, tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, đồng thời xác minh danh tính nạn nhân. Qua làm việc, chị Huỳnh Thị Tiền (sinh năm 1991, ngụ ấp Bờ Hồ, xã Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh) đã nhận dạng nạn nhân là em ruột của mình, tên Huỳnh Anh T. (sinh năm 2001, ngụ cùng địa chỉ).

Hiện Công an xã Cái Bè đang phối hợp chặt chẽ với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh tiếp tục xác minh, thu thập chứng cứ để làm rõ nguyên nhân, thời điểm và các tình tiết liên quan đến cái chết của nạn nhân.