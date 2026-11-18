Theo đó, khoảng 14 giờ ngày 17-11, đối tượng Nguyễn Thanh Tuấn (sinh năm 1977, ngụ tại xã Định Quán) mang theo súng tự chế giấu trong bao tải đi vào phòng làm việc của ông Nguyễn Mạnh Cường (sinh năm 1978), Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp La Ngà, bắn một phát đạn trúng vùng đầu ông Cường.

Nghe tiếng súng nổ, nhân viên công ty chạy đến kiểm tra thì đối tượng Tuấn cầm súng đe dọa, rồi rời khỏi hiện trường. Ông Cường bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, sau đó chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) tiếp tục điều trị.

Nơi xảy ra vụ nổ súng. Ảnh: Địa phương cung cấp.

Nạn nhân đang được cấp cứu tại bệnh viện. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Định Quán tổ chức lực lượng truy tìm đối tượng Tuấn. Đến khoảng 14 giờ 45 phút cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện Tuấn cách hiện trường khoảng 4km. Tại đây, Tuấn đã dùng súng bắn vào đầu tự sát. Cơ quan công an đang khẩn trương làm việc với những người liên quan để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Cũng trong ngày 18-11, Ủy ban nhân dân TP Đồng Nai giao Công an TP Đồng Nai chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ và công an địa phương phối hợp với Bộ chỉ huy Quân sự thành phố, UBND xã Định Quán cùng các cơ quan liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm đối tượng liên quan. Cơ quan chức năng cũng được yêu cầu kịp thời cung cấp thông tin cho báo chí, truyền thông nhằm tránh gây hoang mang dư luận.