Theo đó, ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc, thay mặt UBND TP. Đồng Nai, Chủ tịch UBND thành phố đã gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc đến gia đình, thân nhân người bị hại.

Hiện trường xảy ra vụ án. (Ảnh: VH)

Chủ tịch UBND TP. Đồng Nai giao Công an thành phố chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ và công an địa phương phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, UBND xã Định Quán cùng các cơ quan liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm đối tượng liên quan vụ việc nêu trên.

Cùng với đó, Chủ tịch UBND thành phố cũng giao UBND xã Định Quán tổ chức thăm hỏi, động viên, chia buồn với gia đình người bị hại; chỉ đạo Công an xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời nắm thông tin, xử lý, giải quyết các vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự trên địa bàn, không để xảy ra vụ việc tương tự...

Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 17/11, tại phòng làm việc của ông N.M.C. (SN 1978), Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp La Ngà, đối tượng N.T.T. (SN 1977, ngụ xã Định Quán) mang theo một khẩu súng tự chế giấu trong bao tải đi vào phòng và bắn một phát trúng vùng đầu ông C.

Nghe tiếng súng nổ, nhân viên công ty chạy đến kiểm tra thì đối tượng T. cầm súng đe dọa, sau đó rời khỏi hiện trường, lên xe máy bỏ chạy. Ông C. bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, sau đó chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) để tiếp tục điều trị.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Định Quán tổ chức lực lượng truy tìm đối tượng. Đến khoảng 14 giờ 45 phút cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện T. tại khu vực nghĩa địa thuộc chùa Bửu Sơn (ấp Phú Hiệp, xã Định Quán), cách hiện trường vụ án khoảng 4km.

Tại đây, T. dùng súng tự bắn vào đầu. Mặc dù được Công an xã cùng người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Định Quán, nhưng đối tượng đã tử vong do vết thương quá nặng.

Cơ quan công an đang tiếp tục làm việc với những người có liên quan; trong đó có bà P.T.D., người được xác định cùng đến công ty vào thời điểm xảy ra vụ việc, để điều tra, làm rõ nguyên nhân và các tình tiết liên quan.