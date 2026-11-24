Ngày 24.11, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc ký Công điện số 75/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về vụ nổ tại cửa hàng ăn uống trên phố Nguyễn Văn Tuyết – Thành phố Hà Nội.

Hiện trường vụ nổ

Lãnh đạo Chính phủ gửi lời thăm hỏi, chia buồn tới gia đình người bị nạn. Bộ Công an và UBND TP Hà Nội được yêu cầu tiếp tục cứu hộ, chống sập công trình, hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống. Hà Nội phối hợp Bộ Công an điều tra nguyên nhân. Bộ Y tế chỉ đạo cứu chữa nạn nhân với điều kiện tốt nhất.

Công điện yêu cầu tăng cường kiểm tra, hướng dẫn phòng, chống cháy nổ, nhất là dịch vụ ăn uống dịp cuối năm và Tết Đinh Mùi 2027; nâng cao ý thức phòng ngừa trong cộng đồng.

Vụ nổ xảy ra tại một cửa hàng ăn uống trên phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa vào khoảng 8h ngày 24.11. Theo Công an TP Hà Nội, lúc 8h05, Trung tâm Thông tin chỉ huy nhận được tin báo về vụ việc. Tại hiện trường, công trình một tầng bị sập đổ, có người mắc kẹt bên trong.

Công an thành phố điều động 8 xe chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cùng hơn 60 cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Các lực lượng cảnh sát phản ứng nhanh, cơ động, giao thông, Công an phường Đống Đa phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô, lực lượng y tế và lực lượng tại chỗ triển khai tìm kiếm nạn nhân.

Thiết bị chuyên dụng và chó nghiệp vụ được sử dụng để tiếp cận các khu vực sập đổ. Qua xác minh sơ bộ, cơ quan công an nhận định nguyên nhân ban đầu nghi do nổ khí gas, gây sập một phần nhà phía sau khu tập thể E4. Nguyên nhân cụ thể tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Theo báo cáo nhanh của Sở Y tế Hà Nội, tính đến 13h ngày 24.11, vụ việc khiến 6 người tử vong, 10 người bị thương. Trong số các trường hợp tử vong, có 5 người tử vong ngoại viện, một người tử vong sau khi được đưa tới Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Các nạn nhân bị thương được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, Bệnh viện Đa khoa Đống Đa và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Ngành y tế đã huy động 9 xe cấp cứu cùng 36 cán bộ tới hiện trường; bố trí hai kíp cấp cứu tiếp tục hỗ trợ công tác tìm kiếm, cứu nạn theo báo cáo lúc 13h.

Sở Y tế yêu cầu các bệnh viện tập trung nhân lực, thuốc, máu, trang thiết bị để cứu chữa; tổ chức hội chẩn, phối hợp chuyên môn và chuyển tuyến an toàn đối với những trường hợp vượt khả năng điều trị.

Cùng ngày, UBND TP Hà Nội ban hành Công văn số 6587/UBND-NC chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ nổ. Sở Xây dựng được giao phối hợp với UBND phường Đống Đa tổ chức di dời các hộ dân bị ảnh hưởng, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản và khẩn trương xây dựng phương án bố trí tạm cư. Các đơn vị liên quan tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình người bị nạn.

Trong ngày, 126 hộ dân phải tạm di dời đến khu tái định cư Thượng Thanh, phường Việt Hưng để bảo đảm an toàn. Chính quyền địa phương hỗ trợ phương tiện vận chuyển đồ đạc; lực lượng công an phối hợp hướng dẫn người dân thu dọn vật dụng thiết yếu, hỗ trợ người già, trẻ nhỏ và các gia đình gặp khó khăn khi di chuyển.