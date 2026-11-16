Khẩn trương điều tra vụ người phụ nữ tử vong dưới mương nước, gần đó có vết máu

Trước đó, người dân tại khu dân cư thức dậy và phát hiện thi thể một phụ nữ dưới mương nước. Tại thời điểm trên, nước chỉ ngập lấp xấp bàn chân, nạn nhân nằm nghiêng. Trên đường bê tông phía trước nhà dân gần đó có vết máu.

Theo người dân địa phương, rạng sáng cùng ngày, họ nghe tiếng chó sủa tại khu vực. Đến sáng, người dân mới phát hiện vụ việc và trình báo cơ quan chức năng. Công an đã phong tỏa, bảo vệ hiện trường. Nạn nhân được xác định là bà Đ.T.X.H (SN 1978, ngụ phường Mũi Né).

Hiện trường nơi phát hiện thi thể.

Công an đã khám nghiệm hiện trường. Đồng thời trưng cầu Trung tâm Pháp y tỉnh Lâm Đồng khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong. Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.