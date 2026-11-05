Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy trường học ở Hà Nội

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký công điện về vụ cháy nhà tạm xảy ra trưa ngày 5/11 tại Trường THCS Kim Liên (phường Kim Liên, thành phố Hà Nội) làm 1 người tử vong.

Tại công điện, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn.

Phó Thủ tướng chỉ đạo, UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần cho gia đình người bị nạn. Cần tạo mọi điều kiện tốt nhất sớm ổn định các hoạt động dạy và học cho Trường Trung học cơ sở Kim Liên.

Bên cạnh đó, thành phố cần phối hợp với Bộ Công an khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo quy định.

Lãnh đạo Chính phủ giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo rà soát, bảo đảm các điều kiện an toàn tối đa theo quy định về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các cơ sở giáo dục, đặc biệt là các cơ sở giáo dục phổ thông.

Ngoài ra cần khẩn trương có giải pháp phù hợp, tổ chức hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, thực hành kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục.

Bộ Công an và UBND các tỉnh, thành phố có trách nhiệm tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định và chỉ đạo về công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Khắc phục ngay tình trạng chủ quan, lơ là, xem nhẹ các quy định về an toàn cháy, nổ, không lường trước hậu quả nghiêm trọng do cháy, nổ gây ra. Trường hợp vi phạm để xảy ra hậu quả nghiêm trọng sẽ được xử lý nghiêm.

Liên quan đến vụ việc, Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu Giám đốc Công an Thành phố phối hợp với UBND phường Kim Liên chỉ đạo các đơn vị khẩn trương khắc phục hậu quả, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Các sở, ngành và UBND phường Kim Liên được giao tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần cho gia đình các nạn nhân theo quy định.