Khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy trường học ở Hà Nội

Theo công văn, hồi 12h18 ngày 5-11-2026, có tin cháy chập điện tại Trường THCS Kim Liên (mới), số 1 Hoàng Tích Trí, phường Kim Liên, Hà Nội. Theo nắm bắt sơ bộ, vụ cháy làm 1 người chết.

Công văn nêu rõ, để khẩn trương khắc phục hậu quả vụ cháy nêu trên, Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo: Giám đốc Công an thành phố chủ trì, phối hợp với Chủ tịch UBND phường Kim Liên chỉ đạo các đơn vị liên quan tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và xử lý theo quy định của pháp luật (nếu có).

Các sở: Y tế, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch UBND phường Kim Liên và các đơn vị có liên quan tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần gia đình người bị nạn theo quy định; báo cáo Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo những nội dung vượt thẩm quyền.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu thủ trưởng các đơn vị khẩn trương, nghiêm túc thực hiện.