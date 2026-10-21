Khẩn trương điều phối nguồn vật liệu xây dựng phục vụ các công trình trọng điểm quốc gia

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản ngày 21/10 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc điều phối, hỗ trợ nguồn vật liệu xây dựng (VLXD) thông thường giữa các tỉnh, thành phố phục vụ các công trình trọng điểm quốc gia.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố rà soát ngay các mỏ VLXD trên địa bàn, kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. (Ảnh minh hoạ).

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công thương khẩn trương thực hiện nghiêm túc, đầy đủ chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ tại Văn bản số 10083/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ.

Bộ Công thương có trách nhiệm rà soát, đánh giá kỹ số lượng, trữ lượng thực tế các mỏ VLXD thông thường trên địa bàn các tỉnh, thành phố; quyết định việc điều phối, hỗ trợ nguồn vật liệu giữa các địa phương để phục vụ các công trình, dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia. Bộ phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 25/10.

Cùng với việc rà soát, điều phối nguồn cung, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố rà soát ngay các mỏ VLXD trên địa bàn, kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Các địa phương phải kiên quyết thu hồi ngay các giấy phép đã cấp không thực hiện đúng quy định để cấp cho các dự án, công trình quan trọng quốc gia và các dự án đầu tư công. Kết quả thực hiện phải được báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/10.

Trước đó, theo báo cáo của các địa phương về phương án điều phối vật liệu phục vụ các công trình trọng điểm quốc gia giai đoạn 2026 - 2030, Bộ Nông nghiệp và Môi trường xác định có 6 tỉnh, thành phố gồm Hà Nội, Hưng Yên, Tây Ninh, Cà Mau, Cần Thơ và Ninh Bình không tự cân đối được nguồn VLXD thông thường phục vụ các dự án.

Từ thực tế này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất phương án điều phối, hỗ trợ nguồn VLXD thông thường giữa các tỉnh, thành phố nhằm đáp ứng nhu cầu phục vụ các công trình, dự án quan trọng, trọng điểm quốc gia.

Xét báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, ngày 2/10, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Văn bản số 10083/VPCP-CN truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc về việc điều phối nguồn VLXD thông thường phục vụ các công trình, dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia.