Khẩn trương di dời dân khỏi khu vực nguy cơ ảnh hưởng bởi thiên tai

Theo đó, UBND cấp xã rà soát, cập nhật các khu dân cư, hộ dân có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, ngập lụt, xói lở; ưu tiên di dời khẩn cấp các hộ dân ở khu vực có nguy cơ rất cao. Đối với những nơi chưa đủ điều kiện bố trí ổn định lâu dài, địa phương phải chủ động phương án sơ tán tạm thời, bảo đảm các điều kiện sinh hoạt thiết yếu.

Thành phố yêu cầu đẩy nhanh tiến độ triển khai, giải ngân kinh phí hỗ trợ theo Nghị quyết số 63/2026/NQ-HĐND ngày 29/6/2026 của HĐND thành phố quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ sắp xếp, ổn định dân cư miền núi, vùng thiên tai trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026 - 2030.

Phấn đấu giải ngân hết kinh phí được giao trong năm 2026, bảo đảm đúng quy định, công khai, minh bạch và hiệu quả. Các địa phương phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, khả thi của nhu cầu kinh phí đề xuất và tiến độ giải ngân; trường hợp không thực hiện hoặc đề nghị hoàn trả kinh phí phải giải trình rõ nguyên nhân, xác định trách nhiệm liên quan.

UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp kết quả thực hiện. Các địa phương phải báo cáo tình hình rà soát, di dời, bố trí dân cư, tiến độ giải ngân, nhu cầu kinh phí bổ sung và những khó khăn, vướng mắc trước ngày 30/10/2026.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu xác định bảo đảm an toàn tính mạng nhân dân trong mùa mưa bão là nhiệm vụ cấp bách, ưu tiên hàng đầu; đồng thời xem xét trách nhiệm người đứng đầu nếu để xảy ra chậm trễ, thiếu trách nhiệm trong di dời dân khỏi khu vực nguy hiểm và triển khai, giải ngân kinh phí hỗ trợ.