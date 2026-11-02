Khẩn trương di dời 2 cụm công nghiệp 'mắc kẹt' giữa lòng đô thị Quy Nhơn

Sau hàng chục năm hình thành, 2 CCN Quang Trung và Nhơn Bình hiện nằm xen giữa các khu đô thị, khu dân cư thuộc 2 phường Quy Nhơn Nam và Quy Nhơn Đông. Hoạt động của 2 CCN tuy đóng góp rất nhiều cho sự phát triển kinh tế địa phương, nhưng cũng phát sinh ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến khu dân cư.

Clip cận cảnh 2 cụm công nghiệp "mắc kẹt" giữa đô thị Quy Nhơn đang được di dời. Tác giả: NGỌC OAI

Theo ghi nhận của PV Báo SGGP, tại CCN Quang Trung, hạ tầng giao thông xuống cấp nghiêm trọng, rác thải, phế thải tràn lan. Các nhà máy cơ khí, chế biến thủy sản bị người dân phản ánh gây ô nhiễm không khí, tiếng ồn, bụi bặm.

Trên đường Võ Thị Sáu dẫn vào CCN Nhơn Bình, xe tải hạng nặng nối đuôi ra vào các nhà máy, khiến mặt đường hư hỏng, xuất hiện nhiều ổ gà, ổ voi. Tình trạng bụi bặm ngày nắng, nhếch nhác mùa mưa tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Cụm công nghiệp Quang Trung đang nằm "mắc kẹt" giữa đô thị Quy Nhơn Nam

Từ năm 2014, tỉnh Bình Định trước đây đã có chủ trương di dời 2 CCN. Đến năm 2024-2025, địa phương đã thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, đưa các doanh nghiệp đến CCN mới Bùi Thị Xuân (phường Quy Nhơn Tây). Kế hoạch ban đầu là việc thực hiện di dời phải hoàn thành trước tháng 10-2025, nhưng đến nay đang vấp phải nhiều khó khăn do một số doanh nghiệp chưa đồng thuận.

Tỉnh Gia Lai chi 732 tỷ đồng để bồi thường, hỗ trợ di dời cụm công nghiệp Nhơn Bình

Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Gia Lai (đơn vị chủ trì di dời) đã lập phương án bồi thường, hỗ trợ với tổng kinh phí gần 900 tỷ đồng. Trong đó, CCN Quang Trung có diện tích 9,44ha, hiện có 32 doanh nghiệp bị ảnh hưởng, chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa được bồi thường hơn 168 tỷ đồng. Còn CCN Nhơn Bình rộng 46ha, có 38 doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực chủ yếu như cơ khí, xây dựng, thương mại - dịch vụ, logistics... được bồi thường hơn 732 tỷ đồng.

Trao đổi với phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng, các chủ doanh nghiệp tại CCN Nhơn Bình đều ủng hộ chủ trương di dời 2 CCN về khu vực quy hoạch tại phường Quy Nhơn Tây. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp chưa đồng thuận về địa điểm tiếp nhận; phương án bồi thường tài sản, công trình trên đất; hỗ trợ ổn định sản xuất, người lao động; thuế, phí đối với tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng và chênh lệch giữa giá trị đất được bồi thường với tiền thuê đất tại CCN mới…

Rác thải nhếch nhác trên trục đường lớn sát bên CCN Quang Trung

Theo ông Ngô Tùng Sơn, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Gia Lai, qua phản ảnh về những vướng mắc nêu trên, UBND tỉnh đã giao Thanh tra tỉnh xem xét các kiến nghị của doanh nghiệp. Trên cơ sở kết quả thanh tra, UBND tỉnh đã có văn bản trả lời, làm rõ các nội dung kiến nghị.

Tuy nhiên đến nay việc đăng ký di dời của các doanh nghiệp còn chậm. Tại CCN Nhơn Bình, mới có 11/37 doanh nghiệp đăng ký; tại CCN Quang Trung chỉ có 12/32 doanh nghiệp đăng ký. Tổng cộng còn 46 doanh nghiệp tại hai CCN chưa đăng ký di dời đến CCN mới.

Đường vào CCN Quang Trung bết bát

Ông Sơn cũng cho biết thêm, tới đây đơn vị sẽ tiếp tục thông báo kế hoạch di dời đến các doanh nghiệp, với thời gian triển khai trước 12 tháng và hạn cuối đến ngày 1-10-2027. Lãnh đạo UBND tỉnh cũng sẽ đối thoại với đại diện doanh nghiệp để lắng nghe kiến nghị, có chỉ đạo cụ thể...

Rác thải, phế thải xây dựng bủa vây bên CCN Quang Trung

Trong bối cảnh quỹ đất đô thị dần eo hẹp, tỉnh Gia Lai đang định hướng mở rộng không gian về phía Bắc, Tây và Nam, nên việc di dời 2 CCN là yêu cầu cấp thiết nhằm hoàn chỉnh quy hoạch, tổ chức lại không gian đô thị Quy Nhơn. Sau di dời, 2 CCN sẽ giải phóng khoảng 55,44ha đất để phát triển đô thị, khu dân cư. Ông Ngô Tùng Sơn, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Gia Lai chia sẻ.