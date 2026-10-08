Theo Thông báo số 521/TB-VPCP ngày 8/10/2026 do Văn phòng Chính phủ phát đi kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, Trưởng Ban Chỉ đạo tại cuộc họp Ban Chỉ đạo về giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc các dự án tồn đọng (Ban Chỉ đạo 751), Phó Thủ tướng Thường trực chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm.

Khẩn trương đề xuất phương án, tiến độ xử lý 158 dự án tồn đọng. Ảnh: LĐO

Hoàn thành việc cập nhật bổ sung thông tin các dự án tồn đọng trước 15/10/2026

Cụ thể, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và các bộ, cơ quan được giao làm chủ đầu tư/quản lý dự án, nhất là các địa phương chưa cập nhật bổ sung thông tin đối với các dự án thuộc phạm vi quản lý thì khẩn trương, nghiêm túc thực hiện, chủ động phối hợp với các bộ, cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực để cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin về dự án như:

Tình hình triển khai và khó khăn, vướng mắc cụ thể dẫn đến việc chưa thể tiếp tục triển khai Dự án; xác định lĩnh vực và căn cứ pháp lý cụ thể; đề xuất rõ giải pháp, cơ chế, chính sách và cấp thẩm quyền có trách nhiệm xử lý để giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc của dự án; hoàn thành cập nhật thông tin các dự án thuộc thẩm quyền xử lý trên Hệ thống 751 trước ngày 15/10/2026.

Phó Thủ tướng Thường trực giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương phân loại rõ tình trạng của từng nhóm dự án và hoàn chỉnh Kế hoạch cụ thể theo các nhóm dự án để theo dõi, đôn đốc, báo cáo Ban Chỉ đạo tại Phiên họp tiếp theo. Cụ thể:

Đối với 3.557 dự án đã được xử lý, không còn vướng mắc, Bộ Tài chính cần phân loại thực trạng tình hình các dự án hiện nay, cụ thể: Dự án đã đưa vào hoạt động, khai thác; Dự án hoàn thành xử lý các vướng mắc về thủ tục pháp lý; đang thực hiện đầu tư đối với các dự án này cần đánh giá khả năng đáp ứng về năng lực của chủ đầu tư thực hiện hoàn thành dự án đúng kế hoạch.

Trên cơ sở đó, kiểm soát chặt chẽ tiến độ, bảo đảm các dự án phải thực sự đi vào hoạt động, đóng góp thực chất cho phát triển kinh tế - xã hội, tạo công ăn việc làm, tạo giá trị gia tăng,...

Đối với 1.131 dự án đang được các bộ, ngành, địa phương tiếp tục xử lý theo thẩm quyền thì Bộ Tài chính cần phân loại theo từng bộ, ngành, địa phương, thống nhất về thời hạn hoàn thành xử lý và tổng hợp chung vào Kế hoạch triển khai.

Đối với 158 dự án tiếp tục xử lý: Đôn đốc, yêu cầu các bộ, cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực khẩn trương có ý kiến cụ thể về giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đã được Bộ Tài chính tổng hợp; trong đó nêu rõ những vướng mắc tại chính sách, quy định pháp luật hiện hành; đề xuất phương án xử lý, cấp thẩm quyền có trách nhiệm xử lý và tiến độ quá trình xử lý dự kiến.

Trên cơ sở đó, tổng hợp, báo cáo Phó Thủ tướng Thường trực, Trưởng Ban Chỉ đạo, cụ thể: 34 dự án thuộc thẩm quyền của Quốc hội, báo cáo trước ngày 30/10/2026; 124 dự án thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, báo cáo trước ngày 20/10/2026;

Không bỏ sót, bỏ lọt vi phạm

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng các bộ và thủ trưởng cơ quan ngang bộ theo chức năng nhiệm vụ được giao và đề nghị Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy chỉ đạo thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Công văn số 5315-CV/VPTW ngày 27/9/2026, trong đó:

Khẩn trương rà soát kỹ các dự án, không để xảy ra trường hợp còn dự án khó khăn, vướng mắc, tồn đọng, kéo dài nhưng không được tổng hợp, xem xét xử lý, tháo gỡ theo chỉ đạo của Bộ Chính trị.

Tập trung rà soát toàn diện nội dung vi phạm của các dự án đã được chỉ ra trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án, không bỏ sót, bỏ lọt vi phạm, nhất là các dự án sử dụng đất có vi phạm liên quan đến việc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, đấu giá đất, tính giá đất, xác định giá đất để giao đất, cho thuê đất,... bảo đảm không thất thoát, lãng phí;

Chủ động thanh tra, kiểm tra theo thẩm quyền, rà soát các kết luận thanh tra, bản án để kịp thời xác định vi phạm, khuyết điểm (nếu có);

Thực hiện tốt đánh giá năng lực triển khai và cam kết thực hiện của chủ đầu tư, bảo đảm dự án sau khi được tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đi vào hoạt động, đạt hiệu quả thực chất, đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội.