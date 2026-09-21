Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án động lực, trọng điểm trên lĩnh vực y tế, văn hóa

Tiến độ các dự án thế nào?

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi chủ trì tại buổi làm việc. Ảnh: P.T

Tại buổi làm việc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng (sau đây viết tắt là BQL DA) báo cáo tình hình triển khai thực hiện các dự án động lực gồm 1 dự án thuộc lĩnh vực văn hóa (Công viên văn hóa lịch sử Ngũ Hành Sơn) và 3 dự án liên quan đến lĩnh vực y tế cùng dự án bệnh viện chậm tiến độ kéo dài.

Cụ thể, dự án nâng cấp Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Quảng Nam (tên cũ là Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam - Hạng mục xây mới khối điều trị 8 tầng và khối khám bệnh, điều trị 6 tầng) tổng mức đầu tư xây dựng hơn 42,8 tỷ đồng, thời gian thực hiện 2026 - 2029 từ nguồn vốn đầu tư công. Hiện nay, BQL DA đang thực hiện thủ tục lựa chọn đơn vị tư vấn lập hồ sơ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án đúng hạn.

Về dự án Trung tâm chuẩn đoán, điều trị, kỹ thuật cao Bệnh viện Đà Nẵng có tổng mức đầu tư dự kiến hơn 1.457 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư công; thời gian thực hiện 2026- 2031. Sở Tài chính đã đi kiểm tra thực tế. Hiện nay, đơn vị tư vấn đã hoàn thiện hồ sơ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án, trong ngày 21-9 BQL DA gửi lại hồ sơ cho Sở Y tế góp ý kiến trước khi để trình Sở Tài chính thẩm định lại trong tháng 9-2026. Đối với dự án Bệnh viện Phụ sản- Nhi Đà Nẵng hạng mục xây mới khối nhà điều trị quy mô 1.000 giường với tổng kinh phí dự kiến khoản hơn 4.500 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư công, thời gian thực hiện 2026- 2028.

Về dự án chậm tiến độ kéo dài Bệnh viện y học cổ truyền tỉnh Quảng Nam (cũ), hạng mục khu điều trị bệnh nhân 100 giường, khu bào chế dược liệu và các hạng mục phụ trợ, BQLDA cho biết, dự án này được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 2238/QĐ-UBND ngày 21-7-2014 với mục tiêu đầu tư là nhằm hiện đại hóa và phát triển mạnh trong công tác y học cổ truyền, nâng cao hiệu quả công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân bằng y học cổ truyền do Sở Y tế làm chủ đầu tư. Quy mô đầu tư dự án gồm xây mới hạng mục Khu điều trị bệnh nhân 100 giường, Khu bào chế dược liệu và các hạng mục phụ trợ..., với tổng mức đầu tư 142,077 tỷ đồng, thời gian thực hiện 2014 - 2025 bằng nguồn vốn đầu tư công.

Trước đây Sở Y tế Quảng Nam làm chủ đầu tư triển khai và hoàn thành và đưa vào sử dụng các hạng mục cải tạo khoa khám - hành chính, khoa ngoại phụ, khoa nội nhi, trung tâm phục hồi chức năng trẻ em khuyết tật, nhà bảo vệ, hệ thống thoát nước, nhà xe cán bộ, nhà xe bệnh nhân...Riêng đối với đối với hạng mục Khu điều trị bệnh nhân 100 giường - Khu bào chế dược liệu và các hạng mục phụ trợ (không bao gồm hạng mục thiết bị y tế), quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị gặp nhiều khó khăn, kéo dài nên chưa hoàn thành. Sau sáp nhập, Sở Y tế TP Đà Nẵng đã có báo cáo gửi thành phố về giám sát, đánh giá điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Quảng Nam, hạng mục Khu điều trị bệnh nhân 100 giường - Khu bào chế dược liệu và các hạng mục phụ trợ. Hiện đang chờ ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố.

Đối với dự án Công viên Văn hóa lịch sử Ngũ Hành Sơn, BQLDA cho biết, đây là dự án trọng điểm với 22 thành phần dự án, tổng mức đầu tư dự kiến 4.518 tỷ đồng, thời gian thực hiện trong giai đoạn 2026 - 2028 bằng nguồn vốn đầu tư công. Dự án gồm các hạng mục: khu công viên văn hóa, diện tích khoảng 3.677m²; khu cây xanh chuyên đề, diện tích khoảng 3.349m²; khu vườn tượng, diện tích khoảng 8.988m²; khu vườn thiền, diện tích khoảng 5.528m²…

Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ

Trên cơ sở nghe báo cáo từ BQLDA và các sở, ban ngành có liên quan, kết luận tại buổi làm việc, đối với 4 dự án thuộc lĩnh vực y tế, cụ thể với dư án nâng cấp BVĐK Quảng Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi giao BQL DA khẩn trương đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án, gửi Sở Tài chính thẩm định trong tháng 11-2026.

Đối với dự án Trung tâm chuẩn đoán, điều trị, kỹ thuật cao Bệnh viện Đà Nẵng, lãnh đạo thành phố nhấn mạnh đây là dự án có nguồn vốn rất lớn. Khi Trung tâm này được đầu tư, xây dựng hoàn thành sẽ là lát cắt cuối cùng của tổng thể để công nhận Bệnh viện Đà Nẵng là bệnh viện hạng đặc biệt của cả nước. Theo đó, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi giao BQL DA khẩn trương lập hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án, gửi Sở Tài chính thẩm định trước ngày 15-10-2026, trình UBND thành phố xem xét, quyết định trước ngày 25-10-2026. Đồng thời lưu ý, đối với phần trang thiết bị đồng bộ với toàn bộ Bệnh viện Đà Nẵng có kinh phí rất lớn (dự kiến cả 1.000 tỷ), vì vậy cần rà soát kỹ tất cả các danh mục, cẩn thận chừng nào tốt chừng nấy, đúng quy trình, công khai, minh bạch.

Về dự án Bệnh viện Phụ sản- Nhi Đà Nẵng hạng mục xây mới khối nhà điều trị quy mô 1.000 giường giao BQLDA khẩn trương có báo cáo đề xuất nhu cầu bố trí vốn chuẩn bị đầu tư của dự án. Giao Sở Tài chính chủ trì rà soát khả năng cân đối kế hoạch vốn trung hạn 2026-2030, quy định về tiêu chuẩn, định mức phân bố nguồn lực để khẩn trương tham mưu cấp có thẩm quyền bố trí kế hoạch vốn đối với dự án, hoàn thành báo cáo Chủ tịch UBND thành phố kết quả thực hiện trước ngày 30-10-2026.

Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: P.T

Đối với dự án Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Quảng Nam (trước đây), hạng mục khu điều trị bệnh nhân 100 giường – Khu bào chế dược liệu và các hạng mục phụ trợ, lãnh đạo thành phố cho biết không nằm trong dự án trọng điểm mà nằm trong danh mục của Ban Nội chính theo dõ để chống chống lãng phí. Theo đó, lãnh đạo thành phố giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với BQL DA khẩn trương tiếp thu đầy đủ ý kiến trao đổi tại cuộc họp, hoàn chỉnh hồ sơ đề xuất (bao gồm lấy ý kiến của Sở Tài chính), hoàn thành gửi Sở Xây dựng kiểm tra xử lý theo quy định trước ngày 30-9-2026.

Riêng đối với dự án Công viên văn hóa lịch sử Ngũ Hành Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi có những chỉ đạo sau: Về đền bù giải phóng mặt bằng, đề nghị UBND phường Ngũ Hành Sơn khẩn trương chuyển văn bản báo cáo lại cho Sở Tài chính, đồng thời chủ trì, phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố tiếp tục tập trung nguồn lực đẩy nhanh công tác bồi thường, đền bù, giải phóng mặt bằng và tái định cư tại dự án.

Về rà soát Kế hoạch số 162/KH-UBND ngày 12-11-2025 của UBND thành phố về việc điều chỉnh Kế hoạch số 174/KH-UBND ngày 13- 9-2023, giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì rà soát kết quả thực hiện, trong đó, nhiệm vụ hoàn thành, đang triển khai trong tiến độ, nhiệm vụ chậm tiến độ, nguyên nhân, trách nhiệm, đề xuất hướng xử lý trách nhiệm các đơn vị chậm triển khai, hoàn thành báo cáo trước ngày 30-9-2026.

Đối với các Dự án Chiếu sáng nghệ thuật các ngọn núi, cụ thể là dự án Bảo tồn, tu bổ, tôn tạo lối lên, hệ thống tam cấp, kiến trúc nhỏ, hạ tầng ký thuật tổng thể núi Thủy Sơn, các kiến trúc nhở trong các hang động, lối lên một số ngọn núi (bao gồm 5 dự án thành phần) và Dự án Xây dựng các khu chức năng, công trình hỗ trợ phát huy giá trị di tích và hạ tầng kỹ thuật Khu di tích Danh lam thắng cảnh Quốc gia đặc biệt Ngũ Hành Sơn (bao gồm 22 dự án thành phần), giao BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, phối hợp với các sở, ngành có liên quan đề xuất chủ trương đầu tư dự án, gửi Sở Tài chính thẩm định trong tháng 12-2026.

Vì đây là dự án trọng điểm với 22 thành phần dự án rất phức tạp, theo Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cần phải có một buổi làm việc riêng giữa BQL Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng, UBND phường Ngũ Hành Sơn, Trung tâm phát triển quỹ đất, Sở VH-TT&DL. Trên cơ sở ưu tiên dự án thành phần nào cần triển khai trước, dự án nào làm sau, lãnh đạo thành phố đề nghị BQL cùng với các đơn vị có liên quan nêu trên khẩn trương ra soát tổng thể, trước khi trình để lãnh đạo thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Anh Thi nhấn mạnh, các dự án trọng điểm này Thành ủy rất quan tâm. Vì vậy, đề nghị các Sở Ban ngành có liên quan khẩn trương tập trung đẩy nhanh tiến độ được giao.