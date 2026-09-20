Khẩn trương đẩy nhanh giải ngân các Chương trình mục tiêu quốc gia

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UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có Văn bản số 15136/UBND-KTTH về việc nghiêm túc, khẩn trương triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia.

Theo UBND tỉnh, qua theo dõi đến ngày 15/9/2026, tỷ lệ giải ngân vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2026 mới đạt 0,92% so với kế hoạch. Trong đó, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa đạt 0,53%; các Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đạt 1,09%.

Đối với nguồn vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia kéo dài sang năm 2026, tỷ lệ giải ngân đạt 31,30% kế hoạch.

UBND tỉnh cho biết, thời gian qua đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc, nhắc nhở. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn một số cơ quan, đơn vị chưa nghiêm túc triển khai hoặc thực hiện chậm tiến độ, ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân và hiệu quả sử dụng nguồn vốn.

Để khắc phục tình trạng này, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh và các Sở: Nông nghiệp và Môi trường, Dân tộc và Tôn giáo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Y tế, Giáo dục và Đào tạo tăng cường theo dõi, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện; chủ động hướng dẫn các đơn vị, địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

Đối với những nội dung vượt thẩm quyền, các cơ quan phải kịp thời tổng hợp, báo cáo, tham mưu UBND tỉnh xem xét xử lý hoặc kiến nghị các bộ, ngành Trung ương hướng dẫn, xử lý, bảo đảm không làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn. UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Dân tộc và Tôn giáo khẩn trương rà soát, tổng hợp đề xuất của các địa phương, đơn vị không còn nhiệm vụ chi hoặc còn nhiệm vụ chi nhưng không thực hiện được giải ngân nguồn vốn kéo dài sang năm 2026 để bố trí cho các địa phương, đơn vị có nhu cầu theo quy định. Nội dung này phải gửi Sở Tài chính trước ngày 20/9/2026.

Các cơ quan chủ trì Chương trình mục tiêu quốc gia, gồm Công an tỉnh và các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Dân tộc và Tôn giáo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, được giao khẩn trương xây dựng, tham mưu UBND tỉnh giao chi tiết chỉ tiêu và nhiệm vụ giải ngân các chương trình theo tháng, cả năm 2026 cho các đơn vị, địa phương theo chỉ đạo trước đó của UBND tỉnh.

Đối với Sở Tài chính, UBND tỉnh yêu cầu chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Dân tộc và Tôn giáo cùng các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc, khẩn trương hoàn thành việc điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước kéo dài năm 2026 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh (đợt 3) theo quy định; đồng thời báo cáo nguyên nhân và trách nhiệm trong việc chậm trễ công tác tham mưu.

Sở Tài chính cũng được giao khẩn trương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh phân bổ dự toán theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời rà soát, tổng hợp các địa phương tổ chức giao vốn và các đơn vị, chủ đầu tư thực hiện thủ tục trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư chậm so với thời hạn quy định để báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, xử lý trách nhiệm theo quy định.

Đối với các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, UBND các xã, phường, đặc khu và các đơn vị được giao vốn, UBND tỉnh yêu cầu khẩn trương rà soát, xử lý dứt điểm đối với các dự án sử dụng nguồn vốn được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2026 nhưng không còn nhiệm vụ chi hoặc không thực hiện được. Đồng thời phải xác định cụ thể số vốn tiếp tục thực hiện và số vốn không còn nhu cầu sử dụng để điều chỉnh hoặc bố trí cho nhiệm vụ khác theo quy định, hạn chế tình trạng vốn tồn đọng, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và tỷ lệ giải ngân.

Nội dung rà soát này phải báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Dân tộc và Tôn giáo trước ngày 20/9/2026.

Đối với các đơn vị chưa hoàn thành việc phân bổ kế hoạch vốn được giao trong tháng 8/2026, UBND tỉnh yêu cầu báo cáo rõ nguyên nhân triển khai chậm, làm ảnh hưởng đến công tác giải ngân; đồng thời kiểm điểm trách nhiệm của cá nhân, tập thể liên quan. Báo cáo gửi UBND tỉnh thông qua Sở Tài chính trong ngày 20/9/2026.

UBND tỉnh cũng yêu cầu khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư theo quy định, gồm lập, thẩm định, quyết định đầu tư, gửi Sở Tài chính tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh phân bổ vốn. Thời hạn hoàn thành chậm nhất trước ngày 26/9/2026. Đồng thời, các đơn vị phải báo cáo làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm trong việc chậm trễ thực hiện theo các chỉ đạo trước đó của UBND tỉnh; báo cáo về UBND tỉnh thông qua Sở Tài chính trong ngày 28/9/2026.

Qua đó, Lâm Đồng hướng tới việc đưa các Chương trình mục tiêu quốc gia triển khai đúng tiến độ, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực và phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch vốn năm 2026 được giao./.