Khẩn trương đánh giá khả năng chịu lực cầu đường sắt Mỹ Chánh sau vụ 3 sà lan mắc kẹt

Bộ Xây dựng vừa có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị và các cơ quan, đơn vị xử lý sự cố sà lan bị mắc kẹt tại cầu đường sắt Mỹ Chánh.

Xử lý sự cố sà lan mắc kẹt cầu đường sắt, tàu qua an toàn (Ảnh: ĐSVN).

Theo Bộ Xây dựng, khoảng 14h ngày 13/9/2026, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn, mực nước sông Ô Giang dâng cao, dòng chảy xiết cuốn trôi 3 sà lan về phía hạ lưu. Các sà lan sau đó va, mắc kẹt vào cầu đường sắt Mỹ Chánh tại Km 651+084 trên tuyến đường sắt Bắc - Nam. Cầu đường sắt Mỹ Chánh chạy song song và nằm sát cầu đường bộ Mỹ Chánh tại Km 788+357 trên quốc lộ 1A.

Sự cố ảnh hưởng đến an toàn chạy tàu, khiến khu gian Mỹ Chánh - Diên Sanh phải phong tỏa từ 14h20 - 16h08 cùng ngày để xử lý, bảo đảm an toàn.

Sự cố không gây thiệt hại về người. Bước đầu, các đơn vị ghi nhận 1 ống bọc dây cáp thông tin phía thượng lưu bị vỡ.

Để sớm xử lý, khắc phục sự cố, bảo đảm an toàn giao thông và an toàn công trình, Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Quảng Trị tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng địa phương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ khẩn trương xử lý sự cố, xác định thiệt hại, nguyên nhân và xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định pháp luật (nếu có).

Bộ Xây dựng cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện hiệu quả các nội dung, yêu cầu về bảo đảm an toàn giao thông đường sắt theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Xây dựng.

Đối với các đơn vị thuộc Bộ, Bộ Xây dựng đề nghị Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam chủ động phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ cơ quan chức năng địa phương xử lý sự cố, bảo đảm an toàn giao thông đường thủy tại khu vực.

Các cảng vụ đường thủy được yêu cầu kiểm soát chặt chẽ tải trọng phương tiện đường thủy, bảo đảm khổ tĩnh không thông thuyền, an toàn cho kết cấu hạ tầng cầu đường sắt, cầu đường bộ và phương tiện vận tải đường thủy lưu thông, đặc biệt trong mùa mưa lũ.

Cục Đường sắt Việt Nam được yêu cầu chủ động phối hợp với lực lượng Công an tỉnh Quảng Trị và các đơn vị liên quan khẩn trương phân tích nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan đến sự cố (nếu có), bảo đảm tuân thủ đúng quy định pháp luật.

Đồng thời, Cục Đường sắt Việt Nam phối hợp với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và các đơn vị liên quan đánh giá khả năng chịu lực của kết cấu nhịp cầu đường sắt Mỹ Chánh tại Km 651+084 trên tuyến đường sắt Hà Nội - TP.HCM, từ đó xây dựng phương án bảo đảm ổn định và an toàn khai thác công trình.

Cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo Khu Quản lý đường bộ II theo dõi diễn biến sự cố, kịp thời áp dụng các biện pháp cần thiết theo quy định nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông trong trường hợp các sà lan ảnh hưởng đến an toàn công trình cầu đường bộ Mỹ Chánh tại Km 788+357 trên quốc lộ 1A.

Đối với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Bộ Xây dựng đề nghị khẩn trương triển khai các biện pháp xử lý sự cố, đánh giá khả năng chịu lực của kết cấu nhịp cầu đường sắt, đồng thời sửa chữa khẩn cấp (nếu có) để bảo đảm an toàn chạy tàu và an toàn công trình.

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam được yêu cầu phối hợp với Cục Đường sắt Việt Nam và các đơn vị liên quan đánh giá khả năng chịu lực của kết cấu nhịp cầu đường sắt Mỹ Chánh trên tuyến đường sắt Hà Nội - TP.HCM.

Trên cơ sở kết quả đánh giá, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định chủ trương sửa chữa (nếu cần thiết) các hạng mục công trình bị hư hỏng, nhằm bảo đảm ổn định công trình và an toàn khai thác bằng nguồn vốn phù hợp.

Đồng thời, tổ chức thường xuyên theo dõi, bố trí trực chốt 24/24h và thực hiện tuần cầu để kiểm tra tình trạng kỹ thuật, bảo đảm an toàn theo quy định, Bộ Xây dựng yêu cầu.