Khẩn trương dặm vá quốc lộ 1 qua Cà Mau đảm bảo an toàn lưu thông

Rốt ráo khắc phục hư hỏng mặt đường

Ngày 1/10, thông tin từ Văn phòng Quản lý đường bộ IV.4 cho biết, mưa lớn kéo dài kết hợp triều cường dâng cao những ngày qua khiến nhiều tuyến đường giao thông trọng điểm bị ngập úng.

Tranh thủ thời tiết nắng ráo, nhà thầu khẩn trương khắc phục, sửa chữa vị trí hư hỏng lớn trên tuyến quốc lộ 1 khu vực gần cầu tân Đức (thuộc xã Lương Thế Trân, tỉnh Cà Mau).

Những ngày qua, trên tuyến quốc lộ 1 qua địa bàn tỉnh Cà Mau đã xuất hiện nhiều vị trí xuống cấp, "ổ gà", tập trung tại các phường Lý Văn Lâm, Hộ Phòng, Tân Thành và các xã Lương Thế Trân, Hưng Mỹ, Cái Nước…

Tranh thủ thời tiết nắng ráo, Văn phòng Quản lý đường bộ IV.4 đã yêu cầu nhà thầu huy động tối đa nhân lực, thiết bị đẩy nhanh tiến độ khắc phục, dặm vá "ổ gà", xẻ rãnh thoát nước dọc và thảm bê tông nhựa tại các đoạn đường hư hỏng nặng, nhằm bảo đảm an toàn giao thông.

Thống kê từ Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Cà Mau cho thấy, đợt mưa lớn từ ngày 19 - 28/9 kết hợp triều cường đã gây ngập úng trên diện rộng tại 35 xã, phường. Lượng mưa đo được tại nhiều trạm tự động ở mức rất cao như: Lương Thế Trân (495mm), Biển Bạch (473,4mm), Chi cục Thủy lợi (443,2mm)…

Thiên tai đã làm hơn 21.100ha lúa bị ngập (hơn 218ha mất trắng, 120ha ngã đổ); trên 830ha thủy sản và 236ha rau màu bị ảnh hưởng. Ngoài ra, gần 900 căn nhà bị ngập, 6 căn sập hoàn toàn và 100m đường bị sạt lở. Ước tính tổng thiệt hại từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh đã vượt 32,1 tỷ đồng.

Lực lượng Dân quân, Bộ đội thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau hỗ trợ người dân trên địa bàn xã Khánh Hưng thu hoạch lúa bị ngập.

Huy động toàn lực tiêu úng, bảo vệ sản xuất

Trước tình hình ngập úng gay gắt, Trung tâm Quản lý khai thác công trình thủy lợi tỉnh Cà Mau đã phối hợp với các địa phương chủ động mở hệ thống cống dọc quốc lộ 1 và tuyến đê biển Tây khi triều rút; đồng thời vận hành hết công suất các trạm bơm điện vùng ngọt hóa để xả tràn.

Ông Trương Văn Phương, Phó chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Cà Mau cho biết: "Nếu thời tiết và triều cường thuận lợi, dự kiến vài ngày tới công tác tiêu thoát nước sẽ cơ bản hoàn thành. Bước đầu, mực nước ngập tại nhiều khu vực đã giảm, chưa ghi nhận thiệt hại diện rộng đối với vùng nuôi thủy sản".

Đối với sản xuất nông nghiệp, lực lượng quân sự, công an đã khẩn trương xung kích xuống các cánh đồng ngập sâu giúp dân thu hoạch lúa Hè - Thu. Đến nay, toàn tỉnh đã thu hoạch được 87.547ha, còn khoảng 6.585ha lúa chín đang được tiếp tục đẩy nhanh tiến độ gặt đập.

Cánh đồng lúa hơn 1ha của gia đình ông Trần Văn Tợ (ấp Nhà Máy B, xã Khánh Hưng, tỉnh Cà Mau) bị ngập nước đến lưng người.

Ông nói: "Đến ngày thu hoạch gặp phải mưa bão, lúa bị hư hại khoảng 70%. Đợt mưa này quá lớn khiến nước ngập tràn cả đường đi, nên không thể bơm thoát nước ra được, máy cắt cũng không thể vào được. Nhờ có lực lượng dân quân, bộ đội đến phụ giúp, hỗ trợ gặt tay. Mọi người hỗ trợ rất nhiệt tình, tôi thật sự rất cảm ơn".

Chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả do thiên tai, ông Lê Văn Sử, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu ngành Nông nghiệp và các đơn vị liên quan xây dựng linh hoạt hai phương án tiêu thoát nước theo từng ô thủy lợi và vùng sản xuất. Việc tiêu úng phải thực hiện khẩn trương, nhưng phải đảm bảo lượng nước phục vụ sản xuất và chủ động ứng phó với El Nino. Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cũng chỉ đạo các xã, phường chủ động rà soát khu vực nguy cơ sạt lở, ngập úng, gia cố tạm và đặt cảnh báo phân luồng giao thông; đồng thời phát huy tối đa phương châm "4 tại chỗ", tự chủ xử lý các sự cố sạt lở hạ tầng trong thẩm quyền mà không trông chờ vào nguồn lực hỗ trợ của tỉnh.