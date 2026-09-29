Đội Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông khẩn trương cứu người đuối nước dưới chân cầu Long Biên

Khoảng 2h57 ngày 29/9/2026, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông nhận tin báo về việc có người đuối nước tại khu vực chân cầu Long Biên, thuộc địa bàn phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, xác định đây là tình huống đặc biệt khẩn cấp, có nguy cơ đe dọa trực tiếp đến tính mạng nạn nhân, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông nhanh chóng triển khai lực lượng, phương tiện tổ chức tìm kiếm.

Hai cano cùng 10 cán bộ, chiến sĩ được huy động, khẩn trương di chuyển đến khu vực được xác định có người gặp nạn. Trong điều kiện đêm tối, tầm nhìn hạn chế, việc tìm kiếm người dưới nước đặt ra nhiều khó khăn, đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ phải nhanh chóng triển khai đội hình, bám sát khu vực được thông báo và tận dụng từng phút để tìm kiếm nạn nhân.

Với tinh thần khẩn trương, quyết tâm cứu người, đến 3h09, chỉ khoảng 12 phút sau khi nhận tin, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông đã phát hiện được nạn nhân.

Ngay lập tức, cán bộ, chiến sĩ triển khai đội hình cứu nạn xuống khu vực có người gặp nạn, tiếp cận, đưa nạn nhân lên cano. Sau khi được đưa ra khỏi khu vực nguy hiểm, tình trạng sức khỏe của nạn nhân bình thường.

Qua nắm bắt thông tin ban đầu, người đuối nước được xác định là anh N.B.V, sinh năm 2005, hộ khẩu thường trú tại Chương Mỹ, Hà Nội.

Đội Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông kịp thời cứu nạn người đuối nước

Sau khi hoàn thành việc cứu nạn, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông đã bàn giao hiện trường, vụ việc cho Công an phường Bồ Đề tiếp nhận, tiếp tục giải quyết theo quy định.

Đội Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông sau đó đưa phương tiện, lực lượng về thường trực chiến đấu, sẵn sàng nhận và xử lý các tình huống cháy, nổ, tai nạn, sự cố trên tuyến sông.

Việc phát hiện, tiếp cận và đưa nạn nhân lên cano chỉ sau ít phút triển khai cho thấy yêu cầu đặc biệt về tính khẩn trương trong công tác cứu nạn, cứu hộ trên sông. Đối với những tình huống người gặp nạn dưới nước, thời gian luôn là yếu tố quyết định. Sự chủ động về lực lượng, phương tiện cùng khả năng triển khai nhanh chóng của cán bộ, chiến sĩ là yếu tố quan trọng để tận dụng “thời gian vàng”, hạn chế nguy cơ xảy ra hậu quả đáng tiếc.

Qua vụ việc, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông tiếp tục thể hiện tinh thần sẵn sàng chiến đấu, không quản ngại thời gian, điều kiện thời tiết và địa hình, kịp thời có mặt khi người dân cần sự hỗ trợ, góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân.