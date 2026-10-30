Khẩn trương cứu nạn 6 thuyền viên tàu cá bị đâm chìm trên biển

Khoảng 10h42 ngày 30/10, tàu hàng AROSA mang quốc tịch Liberia, hành trình từ Singapore về cảng Hòn Gai để trả hàng, khi di chuyển đến khu vực cách đảo Long Châu khoảng 2 hải lý về phía Đông đã va chạm với tàu cá mang số hiệu HP 90880TS.

Thời điểm xảy ra tai nạn, trên tàu cá có 6 thuyền viên. Cú va chạm khiến tàu cá bị chìm, các thuyền viên rơi xuống biển.

Khẩn trương cứu nạn 6 thuyền viên tàu cá bị đâm chìm ở vùng biển giáp ranh Hải Phòng - Quảng Ninh.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Hòn Gai và Hải đội Biên phòng 2 thuộc Bộ đội Biên phòng thành phố Quảng Ninh nhanh chóng triển khai lực lượng, phương tiện, phối hợp với Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh và các đơn vị liên quan tổ chức tìm kiếm, cứu nạn.

Các lực lượng khẩn trương tiếp cận hiện trường, phối hợp tìm kiếm các thuyền viên gặp nạn, đưa nạn nhân lên phương tiện cứu hộ và chuyển vào bờ cấp cứu.

Đến khoảng 13h cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy cả 6 thuyền viên. Trong đó, anh Vũ Văn Hùng (sinh năm 1972, trú tại phường Nam Triệu, thành phố Hải Phòng) tử vong; 5 thuyền viên còn lại bị thương, gồm 3 người bị thương nặng và 2 người bị thương nhẹ.

Vụ va chạm khiến tàu cá HP 90880TS bị chìm, 1 thuyền viên tử vong, 5 người bị thương.

Các nạn nhân được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh để cấp cứu, điều trị. Các cơ quan chức năng tiếp tục phối hợp xử lý vụ việc, thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định.

Vụ tai nạn khiến tàu cá HP 90880TS bị chìm, gây thiệt hại về người và tài sản. Nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng làm rõ.