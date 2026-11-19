Để cứu hộ tàu hàng trên, ngày 18/11, Cảng vụ hàng hải Thừa Thiên Huế cùng các đơn vị, gồm Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế; Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) TP Huế; UBND xã Chân Mây - Lăng Cô; Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây; Trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu Miền Trung cùng chủ tàu đã có cuộc họp lên phương án lai dắt cứu hộ tàu bị mắc cạn ngoài khu vực hàng hải Chân Mây.

Video tàu hàng VTA NEPTUNE mắc cạn trên vùng biển xã Chân Mây - Lăng Cô, TP Huế.

Theo phương án của chủ tàu, trong ngày 19/11, chủ tàu hàng sẽ huy động 3 tàu lai công suất lớn từ các khu vực lân cận đến hiện trường để hỗ trợ lai dắt đưa tàu này ra khỏi khu vực mắc cạn.

Ngoài ra, Trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu Miền Trung cũng huy động phương tiện túc trực tại hiện trường để sẵn sàng tham gia thực hiện nhiệm vụ.

Trong ngày 19/11, chủ tàu và các đơn vị triển khai phương án cứu hộ, lai dắt tàu hàng khỏi vị trí mắc cạn.

Những ngày qua, do thời tiết diễn biến không thuận lợi, sóng lớn, trong khi địa hình khu vực tàu mắc cạn phức tạp, tàu có trọng tải lớn nên việc tính toán phương án và huy động thêm phương tiện lai dắt được chủ tàu thực hiện thận trọng, bảo đảm an toàn hàng hải.

Qua công tác kiểm tra hiện trường, nắm bắt tình hình xử lý sự cố tàu hàng mắc cạn, ông Đinh Ngọc Hùng, Chủ tịch UBND xã Chân Mây - Lăng Cô yêu cầu các lực lượng liên quan phối hợp chặt chẽ, thường xuyên theo dõi diễn biến tại hiện trường, chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn hàng hải, phòng ngừa nguy cơ tràn dầu, ô nhiễm môi trường biển, hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra.

Tàu hàng 23.620 DWT gặp sự cố mắc cạn từ ngày 9/11.

Trước đó, tàu hàng VTA NEPTUNE có trọng tải toàn phần 23.620 DWT, dài hơn 150m, rộng 26m gặp sự cố trôi dạt, mắc cạn ở bãi biển thôn Cảnh Dương, xã Chân Mây – Lăng Cô vào ngày 9/11. Thời điểm này, trên tàu có 20 thuyền viên và hơn 260 tấn dầu, trong đó khoảng 51,82 tấn dầu DO và 211,81 tấn dầu FO.

Ngay sau khi xảy ra sự cố tàu hàng mắc cạn, ngày 12/11, Sở NN&MT TP Huế phối hợp với UBND xã Chân Mây – Lăng Cô tiến hành khảo sát để tiếp cận vị trí tàu mắc cạn; đã triển khai thu 6 mẫu nước biển tại các vị trí ở điểm trước vị trí tàu mắc cạn và các điểm sau vị trí tàu mắc cạn để đánh giá chất lượng nước biển ven bờ.

Ngày 18/11, Sở NN&MT TP Huế đã có báo cáo gửi UBND TP Huế và các đơn vị liên quan về kết quả quan trắc chất lượng nước biển ven bờ khu vực tàu VTA NEPTUNE bị mắc cạn.

Theo đó, kết quả thử nghiệm mẫu môi trường nước biển ven bờ của 6 vị trí nêu trên so sánh, đối chiếu với QCVN 10:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển, cho thấy thông số pH và dầu mỡ khoáng đều đạt quy chuẩn (thông số dầu mỡ khoáng các vị trí lấy mẫu đều dưới ngưỡng phát hiện của phương pháp thử nghiệm).

Sở NN&MT TP Huế khẳng định, theo kết quả quan trắc trên cho thấy môi trường nước biển ven bờ khu vực tàu mắc cạn có chất lượng nước biển nằm trong giới hạn cho phép QCVN 10:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển. Tuy nhiên, kết quả này chỉ đại diện cho môi trường tại các khu vực lấy mẫu.