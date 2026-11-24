Thông tin ban đầu cho biết có nhiều người bị thương. Sức ép từ vụ nổ được cho là khiến một số nhà dân gần hiện trường bị vỡ kính. Lực lượng chức năng đang khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ.

Hiện trường vụ nổ tại đường Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa. Ảnh: Vinh Quang

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h06 ngày 24-11, Trung tâm Thông tin chỉ huy 114 nhận được tin báo xảy ra vụ nổ tại phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã điều động các phương tiện, cán bộ, chiến sĩ thuộc nhiều đơn vị đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn và cứu hộ.

Cụ thể, lực lượng thuộc Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 10 được điều động 2 xe chữa cháy; khu vực 2 điều động 1 xe cứu nạn, cứu hộ và 1 xe chữa cháy; khu vực 13 và khu vực 9, mỗi đơn vị điều động 1 xe cứu nạn, cứu hộ. Khu vực 11 điều động 1 xe cứu nạn, cứu hộ và 1 xe chữa cháy.

Vụ nổ gây tiếng động lớn, khiến người dân trong khu vực không khỏi hoảng hốt. Theo chia sẻ của một người dân trên mạng xã hội, nhà người này cách hiện trường khoảng 200m nhưng vẫn nghe tiếng nổ lớn, cảm nhận rõ rung chấn khiến cả ngôi nhà rung chuyển. Một số nhà ở gần khu vực xảy ra vụ việc được cho là bị vỡ kính.

Qua xác minh ban đầu từ người báo tin, vụ nổ khiến nhiều người bị thương, trong đó có thông tin một số nạn nhân bị thương nặng. Trước tình hình này, Ban Chỉ huy đã chủ động liên hệ với Bệnh viện Công an thành phố Hà Nội và các bệnh viện lân cận để phối hợp tiếp nhận, cấp cứu người bị nạn; đồng thời kết nối với Bộ Tư lệnh Thủ đô, Ban Chỉ huy quân sự và các lực lượng liên quan để huy động phương tiện, nhân lực hỗ trợ công tác cứu nạn, cứu hộ.

Các đơn vị chức năng cũng được yêu cầu tăng cường lực lượng, trong đó có lực lượng Phòng PK02E và Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) nhằm hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn, bảo đảm giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện chuyên dụng tiếp cận hiện trường.

Trao đổi về vụ việc, lãnh đạo UBND phường Đống Đa xác nhận vụ nổ xảy ra trên địa bàn. Hiện các lực lượng chức năng vẫn đang tập trung triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ. UBND phường sẽ có thông cáo báo chí chính thức khi có thông tin đầy đủ hơn.

Nguyên nhân vụ nổ và con số thương vong cụ thể đang được các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.