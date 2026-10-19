Khẩn trương cụ thể hóa các kết luận Hội nghị Trung ương 4

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Huy Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ma Thế Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện các Ban Đảng Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh phát biểu tại hội nghị.

Làm rõ trách nhiệm, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị

Phát biểu khai mạc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh nhấn mạnh, hội nghị diễn ra trong bối cảnh Trung ương Đảng vừa tổ chức thành công Hội nghị Trung ương 4, với nhiều nội dung quan trọng liên quan đến công tác xây dựng Đảng. Đây là những định hướng lớn, đặt ra yêu cầu tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đồng thời làm rõ hơn trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu.

Cùng với đó, những tháng cuối năm là thời điểm có ý nghĩa quyết định đối với việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026. Trong bối cảnh yêu cầu phát triển ngày càng cao, khối lượng công việc lớn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, các ngành phải nỗ lực cao hơn, quyết tâm hơn, tập trung tháo gỡ những khó khăn, điểm nghẽn, bảo đảm tiến độ và chất lượng các nhiệm vụ đã đề ra.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy và đại biểu tại hội nghị.

Trong lãnh đạo, điều hành cần tiếp tục làm rõ vai trò của tổ chức đảng và người đứng đầu cấp ủy; thực hiện đúng nguyên tắc Đảng lãnh đạo, tránh khuynh hướng cấp ủy làm thay chính quyền, đồng thời không để xảy ra tình trạng buông lỏng lãnh đạo, quản lý. Trong điều kiện thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, yêu cầu về phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và trách nhiệm của từng cấp, từng cơ quan, đơn vị càng phải được đặt lên hàng đầu. Mỗi nhiệm vụ phải có địa chỉ trách nhiệm cụ thể, bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất, thông suốt, kỷ luật, kỷ cương trong tổ chức thực hiện.

Đồng chí đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu kỹ từng nội dung, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công, chính sách an sinh và hoạt động của hệ thống chính trị; thảo luận thẳng thắn, xác định rõ những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc, từ đó thống nhất chủ trương, giải pháp có tính khả thi, bảo đảm đúng quy định và phù hợp với thực tiễn của tỉnh.

Đồng chí Phan Huy Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến đối với các tờ trình, đề xuất trên nhiều lĩnh vực. Trong đó có: Dự thảo quy định tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển tỉnh Tuyên Quang”; chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án; phân bổ, giao dự toán chi thường xuyên năm 2026 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; chính sách hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố nghỉ việc do địa phương chủ động cơ cấu, kiện toàn đội ngũ và một số mức chi hoạt động của Đảng ủy xã, phường.

Đồng chí Ma Thế Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng cho ý kiến về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới; điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2026; phân bổ chi tiết nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2026; Chương trình làm việc giữa tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Lâm Đồng; Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù nhằm nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế; cho ý kiến về chủ trương ký Ý định thư về thiết lập quan hệ hữu nghị giữa tỉnh Tuyên Quang và châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc; cho ý kiến vào chương trình Lễ hội hoa Tam giác mạch.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc và các đại biểu tại hội nghị.

Rà soát, hoàn thiện các chính sách, bảo đảm đúng quy định và sát thực tiễn

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu tập trung phân tích, làm rõ cơ sở, sự cần thiết, tính khả thi của từng nội dung; đồng thời trao đổi về những vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Các ý kiến được tập trung theo hướng bảo đảm đúng quy định, sát thực tiễn, gắn trách nhiệm của cơ quan chủ trì với hiệu quả tổ chức thực hiện.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh nhấn mạnh, nhiệm vụ lớn nhất trong thời gian tới là tập trung cụ thể hóa các kết luận của Hội nghị Trung ương 4; trên cơ sở đó xác định rõ những nhiệm vụ cụ thể, xây dựng chương trình hành động thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương, đồng thời phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị. Đồng chí yêu cầu toàn bộ các nội dung này phải được triển khai thực hiện trong tháng 10, bảo đảm kịp thời đưa các chủ trương, định hướng của Trung ương vào thực tiễn.

Đồng chí Trần Quang Minh, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Từ nay đến hết tháng 10, đối với tất cả các nhiệm vụ đã được giao và những nhiệm vụ phát sinh, các cơ quan, đơn vị phải bám sát định hướng, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh; chủ động tham mưu, đề xuất, bảo đảm đúng quy định, đúng thẩm quyền và thời gian thực hiện. Đồng chí yêu cầu các cơ quan, đơn vị chấp hành nghiêm chế độ thông tin, báo cáo, kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc để được xem xét, tháo gỡ.

Cho ý kiến về Lễ hội hoa Tam giác mạch, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị phải xác định rõ đây không chỉ là một mùa hoa mà còn là mùa sinh kế, mùa du lịch, từ đó có cách tiếp cận toàn diện và đặt ra yêu cầu cụ thể đối với sự vào cuộc của các cấp, các ngành. Việc tổ chức lễ hội phải gắn với tạo sinh kế, quảng bá du lịch, phát huy giá trị văn hóa, cảnh quan và sản phẩm đặc trưng của địa phương. Đồng chí lưu ý trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị phải được thể hiện ngay từ công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức các hoạt động đến bảo đảm hiệu quả chung của lễ hội.

Đối với các nội dung được trình tại hội nghị, qua thảo luận, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cơ bản đồng tình với các nội dung trình. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát toàn bộ các chủ trương, chính sách, văn bản của Trung ương có liên quan, bảo đảm tính thống nhất, hiệu lực và làm căn cứ tổ chức thực hiện.

Đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đối với việc xây dựng, ban hành các chính sách của tỉnh, cần rà soát kỹ để bảo đảm phù hợp với chủ trương, định hướng chung; xác định rõ nội dung, phạm vi, đối tượng áp dụng và các điều kiện thực hiện, bổ sung đầy đủ những nội dung còn thiếu. Đồng chí nhấn mạnh, chính sách khi ban hành phải có nguồn lực bảo đảm thực hiện, được tính toán, cân đối và đưa vào kế hoạch phân bổ ngân sách hằng năm; đồng thời phải thể hiện rõ trách nhiệm, nhiệm vụ của các cấp, các ngành trong tổ chức thực hiện. Cùng với đó, cần đặc biệt quan tâm đến chất lượng chính sách, bảo đảm chính sách ban hành thực sự phù hợp với yêu cầu thực tiễn và có tác động thiết thực.

Đối với Kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2026 và việc phân bổ chi tiết nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2026, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu việc lựa chọn, bố trí vốn cho các dự án phải được cân nhắc kỹ, bảo đảm nguyên tắc, đúng quy định; trong đó ưu tiên những dự án thực sự cần thiết, có tính cấp thiết, phù hợp với định hướng phát triển và khả năng cân đối nguồn lực của tỉnh, tránh dàn trải, bảo đảm hiệu quả đầu tư.

Về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới, đồng chí đề nghị nghiên cứu kiện toàn trên cơ sở Ban Chỉ đạo đã có; đồng thời xây dựng chương trình, nội dung hoạt động cụ thể, bố trí cán bộ, lãnh đạo có đủ năng lực, trách nhiệm để tập trung chỉ đạo, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo. Trường hợp cần thiết, nghiên cứu bổ sung thành viên để bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Đối với các nội dung khác, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cơ quan soạn thảo nghiêm túc tiếp thu các ý kiến tại hội nghị, tiếp tục rà soát, hoàn thiện. Đối với nội dung liên quan đến việc ký Ý định thư về thiết lập quan hệ hữu nghị, cần rà soát kỹ các nguyên tắc, nội dung hợp tác, thẩm quyền và các quy định có liên quan, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định trước khi thực hiện.