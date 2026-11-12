Khẩn trương cụ thể hóa các cam kết, đảm bảo những vấn đề được chất vấn có chuyển biến tích cực trong thực tế

Lời Tòa soạn: Sau một ngày làm việc tích cực, khẩn trương, Quốc hội đã hoàn thành chương trình phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ Hai. Báo Đại biểu Nhân dân trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kết thúc phiên chất vấn và trả lời chất vấn:

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tham dự phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Ảnh: Phạm Thắng

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam,

Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội, các vị khách mời,

Kính thưa cử tri và Nhân dân cả nước,

Sau một ngày làm việc tích cực, khẩn trương, Quốc hội đã hoàn thành chương trình phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ Hai.

Tại phiên chất vấn, đã có 65 đại biểu chất vấn và 7 đại biểu tranh luận. Còn lại 43 đại biểu đã đăng ký nhưng chưa được chất vấn do thời gian, đề nghị các đại biểu gửi câu hỏi đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội để chuyển đến các thành viên Chính phủ trả lời bằng văn bản. Cùng tham gia trả lời chất vấn có Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Bộ trưởng Bộ Công an.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu kết thúc phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Ảnh: Phạm Thắng

Kính thưa Quốc hội,

Hai nhóm vấn đề được lựa chọn chất vấn lần này là những nội dung quan trọng, tác động trực tiếp tới ổn định kinh tế vĩ mô, môi trường đầu tư, kinh doanh, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; đồng thời thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, tạo động lực mới cho đất nước phát triển nhanh, bền vững.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trả lời chất vấn. Ảnh: Phạm Thắng

Qua phiên chất vấn và trả lời chất vấn cho thấy: không khí nghị trường diễn ra sôi nổi, dân chủ, trên tinh thần xây dựng và trách nhiệm cao. Các đại biểu hỏi cơ bản ngắn gọn, cụ thể, đúng phạm vi chất vấn, trao đổi thẳng vào những vấn đề còn vướng mắc, bất cập, yêu cầu làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm, giải pháp và thời hạn thực hiện; với mong muốn Chính phủ, các Bộ, ngành tiếp tục đổi mới, quyết liệt hơn, có giải pháp phù hợp hơn, hiệu quả hơn.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trả lời chất vấn. Ảnh: Phạm Thắng

Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng các bộ đã thể hiện tinh thần rất cầu thị, trách nhiệm cao, nắm chắc lĩnh vực quản lý và yêu cầu thực tiễn, trả lời không né tránh, cam kết, đề ra giải pháp tập trung thực hiện trong thời gian tới.

Kính thưa Quốc hội,

Các nội dung đã được kết luận tại 2 phiên chất vấn từng lĩnh vực. Trên cơ sở chất vấn của các vị ĐBQH và trả lời của Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ chỉ đạo các cơ quan tổng hợp, nghiên cứu kỹ, chuẩn bị dự thảo Nghị quyết đảm bảo rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, khả thi, hiệu quả cao, thuận lợi trong triển khai thực hiện, dễ kiểm tra, giám sát, sau đó xin ý kiến các vị ĐBQH và trình Quốc hội xem xét, thông qua vào cuối Kỳ họp này.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân trả lời chất vấn. Ảnh: Hồ Long

Đề nghị Chính phủ, các Bộ trưởng, Trưởng ngành tiếp thu đầy đủ ý kiến của ĐBQH, khẩn trương cụ thể hóa các cam kết thành nhiệm vụ, giải pháp, tiến độ và kết quả thực hiện; tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về nguồn lực, nâng cao hiệu quả đầu tư công, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số. Quốc hội sẽ tiếp tục theo dõi, giám sát việc thực hiện các cam kết, đảm bảo những vấn đề đã được chất vấn có chuyển biến tích cực trong thực tế.

Kính thưa Quốc hội,

Thưa cử tri và Nhân dân cả nước,

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tôi trân trọng cảm ơn các vị ĐBQH đã mang tiếng nói của cử tri, Nhân dân đến nghị trường bằng những ý kiến thẳng thắn, tâm huyết, trách nhiệm cao. Trân trọng cảm ơn Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng đã chuẩn bị nghiêm túc, trực tiếp trả lời chất vấn, giải trình, làm rõ các vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm.

ĐBQH tham dự phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Ảnh: Khánh Duy

Trân trọng cảm ơn đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, các ban, bộ, ngành, thành viên Chính phủ đã tham dự phiên họp. Trân trọng cảm ơn cử tri và Nhân dân đã quan tâm theo dõi; cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí đã thông tin, tuyên truyền kịp thời diễn biến của phiên chất vấn.

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI đến đây kết thúc.

Xin trân trọng cảm ơn Quốc hội, cử tri và Nhân dân cả nước!

* Đầu đề do Báo Đại biểu Nhân dân đặt