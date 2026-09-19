Khẩn trương công bố tình huống khẩn cấp khu vực sụt lún xã Quảng Sơn

Đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng kiểm tra tình hình sụt lún thôn Đắk Snao, xã Quảng Sơn

Ngày 19/9, đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng cùng đoàn công tác đến kiểm tra tình hình sụt lún và thăm hỏi, động viên người dân bị ảnh hưởng tại thôn Đắk Snao, xã Quảng Sơn.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Phúc; lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cùng đại diện các sở, ban, ngành liên quan cùng tham gia.

Đoàn công tác đến kiểm tra tình hình sụt lún tại thôn Đắk Snao, xã Quảng Sơn

Đoàn công tác đã kiểm tra thực tế vị trí sạt trượt từ khu vực trên đồi; đồng thời khảo sát một số vị trí để chủ động phương án di dời người dân trong trường hợp tình huống khẩn cấp xảy ra.

Khu vực xảy ra sụt lún, sạt trượt tiếp tục diễn tiến phức tạp

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã, sau nhiều ngày mưa lớn, khu vực đồi tại thôn Đắk Snao xuất hiện nhiều vết nứt, sụt lún và sạt trượt, phạm vi ảnh hưởng hơn 4 ha, đe dọa an toàn nhà ở và đất sản xuất của người dân.

Bí thư Đảng ủy xã Quảng Sơn Châu Ngọc Lương báo cáo công tác hỗ trợ người dân vùng thiên tai

Xã đã tổ chức di dời 79 hộ với khoảng 450 nhân khẩu ra khỏi khu vực nguy hiểm. Tại nơi tạm trú, các điều kiện sinh hoạt cần thiết đang được địa phương triển khai nhằm ổn định đời sống người dân.

Theo đánh giá của địa phương, tình trạng sạt lở, sụt lún đang diễn tiến phức tạp. Xã Quảng Sơn kiến nghị các cơ quan chức năng sớm xác định nguyên nhân sạt lở, đánh giá mức độ nguy hiểm và hỗ trợ địa phương xây dựng phương án xử lý, ổn định đời sống người dân.

Đoàn công tác của đồng chí Lưu Văn Trung làm việc với xã Quảng Sơn

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Ngọc Phúc đề nghị địa phương khoanh vùng chính xác khu vực có diễn biến địa chất phức tạp, tạo cơ sở để công bố tình huống khẩn cấp.

Cùng với đó, địa phương phối hợp với người dân kiểm kê, đánh giá thiệt hại để có phương án hỗ trợ. Đối với những tài sản có thể di dời được thì hỗ trợ người dân di dời tới nơi an toàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Ngọc Phúc đề nghị đánh giá kỹ lưỡng nguyên nhân, đề xuất giải pháp xử lý phù hợp

Đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc nhấn mạnh, nhiệm vụ trước mắt phải xác định nguyên nhân. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3 phối hợp với địa phương, mời chuyên gia đánh giá, khảo sát, xác định nguyên nhân. Trên cơ sở kết luận của chuyên gia, các đơn vị tham mưu UBND tỉnh phương án xử lý phù hợp, hiệu quả.

Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để khẩn trương thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân và thực hiện các giải pháp khắc phục. Đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Phan Nguyễn Hoàng Tân đề xuất phương án khắc phục tạm thời

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng biểu dương, đánh giá sự chủ động của chính quyền địa phương.

Tuy nhiên, qua kiểm tra các cung sạt trượt và đời sống người dân tại khu tạm tránh, tạm trú, đồng chí Lưu Văn Trung yêu cầu chính quyền địa phương khẩn trương triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn, sinh hoạt cho người dân; đồng thời đề xuất giải pháp lâu dài là bố trí tái định cư.

Trước mắt, kiên quyết di dời các hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm và bố trí lực lượng túc trực 24/24 hỗ trợ người dân di dời tài sản và ổn định đời sống.

Đồng chí Lưu Văn Trung đề nghị khẩn trương công bố tình huống khẩn cấp tại khu vực sụt lún

“Đối với đề xuất xây dựng khu tái định cư, xã Quảng Sơn tổ chức lấy ý kiến của người dân để chọn nơi ở mới. Khu tái định cư phải được khảo sát địa chất kỹ lưỡng, không nằm trên cung sạt trượt và phù hợp với đời sống, tập quán sinh hoạt, văn hóa của bà con”, đồng chí Lưu Văn Trung nhấn mạnh.

Trên cơ sở kiểm tra thực tế và làm việc với các sở, ngành liên quan, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lưu Văn Trung đề nghị UBND tỉnh khẩn trương công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai; đồng thời đề xuất phương án sử dụng Quỹ phòng chống thiên tai, hỗ trợ người dân, bảo đảm không hộ dân nào thiếu ăn, thiếu mặc, khó khăn khi phải di dời.

Các đơn vị khẩn trương mời tổ chức hoặc chuyên gia có kinh nghiệm tới khảo sát, đánh giá nguyên nhân, từ đó đề xuất giải pháp khắc phục phù hợp. Đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng thăm hỏi, động viên các hộ dân tại nơi tạm trú, tạm tránh

Cùng ngày, Đoàn công tác của đồng chí Lưu Văn Trung đã thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ cho 79 hộ dân trong vùng có nguy cơ sạt lở. Mỗi hộ được hỗ trợ 5 triệu đồng tiền mặt, trích từ Quỹ Cứu trợ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

Đoàn công tác của tỉnh Lâm Đồng trao hỗ trợ tới người dân vùng thiên tai

Dịp này, Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao tặng các nhu yếu phẩm thiết yếu như gạo, mì tôm, nước mắm, dầu ăn… góp phần giúp người dân ổn định cuộc sống trong thời gian phải di chuyển khỏi khu vực nguy hiểm.