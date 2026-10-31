Khẩn trương chuyển hai hệ thống lõi của Quốc hội lên Trung tâm Dữ liệu Quốc gia

Phát biểu tại Chương trình kỷ niệm 195 năm Ngày Thành lập tỉnh (04/11/1831 - 04/11/2026) tỉnh Thái Nguyên, đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và khai mạc Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, sau hợp nhất với tỉnh Bắc Kạn, Thái Nguyên có thêm không gian và động lực phát triển mới, tạo điều kiện kết nối thế mạnh công nghiệp, đô thị, giáo dục, y tế với tiềm năng rừng, hồ, nông nghiệp đặc sản và di sản văn hóa.