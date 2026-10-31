Khẩn trương chuyển hai hệ thống lõi của Quốc hội lên Trung tâm Dữ liệu Quốc gia
Chiều 30/10, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh đã chủ trì Lễ ký Quy chế phối hợp sử dụng, quản lý tài nguyên, hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho các hệ thống công nghệ thông tin của Văn phòng Quốc hội tại Trung tâm Dữ liệu Quốc gia.
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/khan-truong-chuyen-hai-he-thong-loi-cua-quoc-hoi-len-trung-tam-du-lieu-quoc-gia-10441294.html