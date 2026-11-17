Toàn cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Thành Long)

Sự kiện dự kiến diễn ra ngày 1/12 tại Ninh Bình, nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng Giám đốc UNESCO Khaled El-Enany.

Tham dự cuộc họp có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ninh Bình Trần Song Tùng cùng đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan, đơn vị liên quan.

Tại cuộc họp, Cục trưởng Cục Ngoại vụ và Ngoại giao văn hóa, Tổng Thư ký Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam Lê Thị Hồng Vân báo cáo tiến độ chuẩn bị, dự kiến chương trình và các nhiệm vụ cần phối hợp triển khai. Các đại biểu trao đổi về nội dung, phương án tổ chức và các công tác lễ tân, hậu cần, an ninh, truyền thông cho sự kiện.

Cục trưởng Cục Ngoại vụ và Ngoại giao văn hóa, Tổng Thư ký Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam Lê Thị Hồng Vân báo cáo tại cuộc họp. (Ảnh: Thành Long)

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ninh Bình Trần Song Tùng bày tỏ niềm vinh dự được chuẩn bị đăng cai tổ chức sự kiện quan trọng của quốc gia; khẳng định địa phương sẵn sàng huy động mọi nguồn lực, bảo đảm cơ sở vật chất và các điều kiện tốt nhất phục vụ sự kiện ý nghĩa này. Tỉnh đề xuất nhấn mạnh các giá trị văn hóa, di sản đặc sắc của Việt Nam nói chung, địa phương nói riêng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ninh Bình Trần Song Tùng phát biểu tại cuộc họp. (Ảnh: Thành Long)

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Ngô Lê Văn đánh giá cao sự chủ động, phối hợp của các bộ, ngành và tỉnh Ninh Bình. Thứ trưởng nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của sự kiện, là dịp khẳng định thành tựu nửa thế kỷ quan hệ đối tác Việt Nam – UNESCO, đồng thời mở ra giai đoạn hợp tác mới với tầm nhìn và các ưu tiên dài hạn gắn với các mục tiêu phát triển của Việt Nam.

Việc tổ chức Lễ phát động thể hiện vai trò khởi xướng, nòng cốt của Việt Nam, cụ thể hóa sáng kiến thành hành động, thể hiện cam kết Việt Nam chủ động, có trách nhiệm cùng UNESCO và các quốc gia thành viên định hình chương trình nghị sự toàn cầu, triển khai Thập kỷ.

Sự kiện góp phần kết nối các ưu tiên phát triển văn hóa của Việt Nam với chương trình nghị sự toàn cầu, huy động sự tham gia của các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, cộng đồng và đối tác quốc tế.

Thứ trưởng đề nghị các cơ quan khẩn trương hoàn thiện kế hoạch tổng thể, xác định rõ nhiệm vụ, đầu mối và tiến độ; triển khai đồng bộ chương trình, kịch bản, lễ tân, hậu cần và phối hợp với UNESCO, bảo đảm sự kiện trang trọng, chuyên nghiệp, thiết thực.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam Ngô Lê Văn phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: Thành Long)

Thứ trưởng nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm chương trình đúng tầm mức, mang tính đại diện và bao trùm. Đặc biệt, chương trình nghệ thuật cần được đầu tư công phu, tạo dấu ấn, thể hiện sinh động bản sắc, chiều sâu văn hóa của Việt Nam gắn với hội nhập quốc tế, đóng góp cho văn minh nhân loại.

Công tác truyền thông cần được triển khai trước, trong và sau sự kiện, làm rõ thông điệp về vai trò của văn hóa đối với hòa bình và phát triển bền vững, khuyến khích sự tham gia hiệu quả, thực chất của người dân trong thực hiện Thập kỷ.

Cục Ngoại vụ và Ngoại giao văn hóa được giao làm đầu mối điều phối, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện chương trình, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, bảo đảm tiến độ và chất lượng công tác chuẩn bị.

Các đại biểu chụp ảnh chung. (Ảnh: Thành Long)