Khẩn trương chuẩn bị Lễ phát động hiến tặng hiện vật cho Bảo tàng Trường Sa

Chiều 4-11, đồng chí Nguyễn Thanh Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về kế hoạch tổ chức Lễ phát động hiến tặng hiện vật Bảo tàng Trường Sa. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các sở, ban, ngành liên quan.

Quang cảnh cuộc họp.

Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Lễ phát động hiến tặng hiện vật Bảo tàng Trường Sa dự kiến tổ chức vào ngày 24-11 tại Quảng trường 2-4 (phường Nha Trang), trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11) gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18-11).

Chương trình gồm các tiết mục văn nghệ về Trường Sa; video clip giới thiệu Bảo tàng Trường Sa và phát biểu phát động của lãnh đạo UBND tỉnh. Tại buổi lễ, một số tổ chức, cá nhân sẽ trao tặng tài liệu, hiện vật hưởng ứng và nhận biểu trưng ghi nhận.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu.

Đến nay, Viện Chiến lược và Lịch sử quân sự Việt Nam (Bộ Quốc phòng) đã trao tặng 3 ấn phẩm có giá trị lịch sử, pháp lý về chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa. Một số cơ quan, đơn vị như: Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh Quảng Ngãi, Tuyên Quang, Lâm Đồng đã liên hệ, chuẩn bị chuyển giao tư liệu, hiện vật liên quan đến Trường Sa.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Hà phát biểu kết luận cuộc họp.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Hà yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương hoàn thiện kế hoạch tổ chức Lễ phát động hiến tặng hiện vật Bảo tàng Trường Sa, trình UBND tỉnh trước ngày 6-11. Trong đó, kế hoạch phải làm rõ nội dung chương trình, xây dựng phóng sự về các tư liệu, hiện vật liên quan đến Trường Sa, xác định thành phần, số lượng đại biểu tham dự.

Về công tác vận động hiến tặng tư liệu cho Bảo tàng Trường Sa, đồng chí yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có văn bản đề nghị Thông tấn xã Việt Nam, Báo Quân đội nhân dân, Viện Hải dương học… hiến tặng tư liệu, hình ảnh về Trường Sa. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm việc với Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, các địa phương trong tỉnh để vận động các văn nghệ sĩ, cựu chiến binh, cựu quân nhân hiến tặng tranh, ảnh, tư liệu về Trường Sa.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Hà cũng giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu bố trí địa điểm, xây dựng phương án tiếp nhận, bảo quản hiện vật được hiến tặng, phục vụ trưng bày khi Bảo tàng Trường Sa hoàn thành. Đồng thời, sở cần sớm xây dựng lộ trình thực hiện Dự án “Nghiên cứu xây dựng nội dung trưng bày bảo tàng” trình UBND tỉnh.

Hiện nay, Bảo tàng tỉnh là đơn vị đầu mối tiếp nhận tư liệu, hiện vật; đã bố trí cán bộ thường trực và kho tạm để bảo quản ban đầu. Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu hiến tặng có thể liên hệ Bảo tàng tỉnh Khánh Hòa tại số 16 đường Trần Phú, phường Nha Trang, đường dây nóng: 0258.3822277.

XUÂN THÀNH