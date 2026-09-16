Khẩn trương chuẩn bị Đại hội đại biểu Phật giáo TP.Huế lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031

Theo đó, ngày 12-9, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN đã có công văn chấp thuận về nguyên tắc đối với kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo TP.Huế lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hòa thượng Thích Khế Chơn, Trưởng ban Tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo TP.Huế lần thứ IX chủ trì họp chỉ đạo công tác tổ chức ngày 15-9

Dù trong thời gian ngắn nhưng với tinh thần trách nhiệm, Ban Tổ chức cùng các tiểu ban đã nỗ lực, khẩn trương hoàn thiện công tác thiết trí, in ấn… để đại hội được diễn ra theo đúng chủ đề: “Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực - Hiệu quả”.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Hội trường sẵn sàng đón 800 đại biểu về tham dự Đại hội Phật giáo TP.Huế lần thứ IX