Khẩn trương chuẩn bị Đại hội đại biểu Phật giáo TP.Huế lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031
Đại hội Phật giáo TP.Huế lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra vào ngày 17 và 18-9-2026, tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh TP.Huế (41A Hùng Vương, P.Thuận Hóa), dự kiến có 800 đại biểu tham dự.
Theo đó, ngày 12-9, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN đã có công văn chấp thuận về nguyên tắc đối với kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo TP.Huế lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031.
Dù trong thời gian ngắn nhưng với tinh thần trách nhiệm, Ban Tổ chức cùng các tiểu ban đã nỗ lực, khẩn trương hoàn thiện công tác thiết trí, in ấn… để đại hội được diễn ra theo đúng chủ đề: “Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực - Hiệu quả”.
Một số hình ảnh ghi nhận:
Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/khan-truong-hoan-thien-cong-tac-chuan-bi-dai-hoi-dai-bieu-phat-giao-tphue-lan-thu-ix-nhiem-ky-2026-2031-post81007.html