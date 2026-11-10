Khẩn trương chuẩn bị các hoạt động Tuần Văn hóa Việt Nam và Lễ hội Văn hóa - Du lịch Làng cổ Đông Hòa Hiệp

Theo báo cáo của lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch (VHTT&DL), Lễ hội Văn hóa - Du lịch Làng cổ Đông Hòa Hiệp lần thứ VII năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 18 đến 21-11 tại xã Cái Bè (tỉnh Đồng Tháp) với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, du lịch và trải nghiệm cộng đồng đặc sắc.

Các hoạt động tiêu biểu gồm: Tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp Lễ khai mạc Lễ hội Văn hóa - Du lịch Làng cổ Đông Hòa Hiệp lần VII năm 2026; Chương trình nghệ thuật đặc biệt hưởng ứng “Ngày Văn hóa Việt Nam" năm 2026; Công bố Chương trình “Đánh thức nguồn lực di sản Đồng Tháp”; Hội thảo “Đề án bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật kiến trúc các nhà cổ, làng cổ gắn với phát triển du lịch”... Ngoài ra, một số hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam sẽ kéo dài đến ngày 24-11-2026.

Quang cảnh cuộc họp.

Không chỉ tái hiện những nét sinh hoạt văn hóa truyền thống, Lễ hội còn chú trọng tạo sản phẩm và trải nghiệm mới cho du khách, kết nối không gian nhà cổ với văn hóa chợ nổi, làng nghề, ẩm thực, sản phẩm địa phương và các hoạt động sáng tạo. Các hoạt động được tổ chức theo hướng tăng sự tham gia của cộng đồng, để di sản không chỉ được bảo tồn mà còn trở thành nguồn lực phục vụ phát triển du lịch và kinh tế địa phương. Lễ hội Văn hóa - Du lịch Làng cổ Đông Hòa Hiệp lần thứ VII năm 2026 được kỳ vọng tạo thêm điểm nhấn cho du lịch Đồng Tháp, đồng thời lan tỏa giá trị của một làng cổ Nam Bộ giàu bản sắc đến đông đảo người dân và du khách.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Minh Tuấn đề nghị Sở VHTT&DL nhanh chóng rà soát kỹ danh mục các hoạt động để tối ưu hóa chi phí, nhưng vẫn đảm bảo chất lượng và sự trang trọng của sự kiện. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý các đơn vị cần bám sát thực tế phát sinh kinh phí so với năm trước, chủ động huy động tối đa nguồn lực xã hội hóa, đồng thời cắt giảm những khoản chi chưa thực sự cần thiết hay các hoạt động không trọng tâm; tăng cường tính chủ động của cộng đồng địa phương trong công tác tổ chức, qua đó vừa phát huy giá trị di sản văn hóa, vừa đẩy mạnh phát triển du lịch. Các phần việc chuẩn bị phải được khẩn trương hoàn tất báo cáo UBND tỉnh xem xét...