Khẩn trương chuẩn bị, bảo đảm chất lượng Kỳ họp thứ hai của Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu bế mạc phiên họp. Ảnh: TTXVN

Bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật

Sau 6 ngày làm việc, sáng 30-9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc Phiên họp thứ 6 - phiên họp thường kỳ tháng 9-2026.

Phát biểu bế mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, tháng 9 và tháng 10 hằng năm là thời gian cao điểm, với khối lượng công việc lớn để chuẩn bị cho kỳ họp cuối năm của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội ghi nhận, đánh giá cao tinh thần chuẩn bị nghiêm túc, nỗ lực, quyết tâm của các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan; sự tham gia trách nhiệm, chủ động, hiệu quả của các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Phó Thủ tướng Chính phủ, bộ trưởng. Nhờ đó, gần như toàn bộ nội dung trong chương trình phiên họp được hoàn thành đúng kế hoạch; các nội dung phát sinh, đủ hồ sơ, tài liệu cũng được Ủy ban Thường vụ Quốc hội kịp thời xem xét, cho ý kiến.

Tại Phiên họp thứ 6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét 36 nội dung; tổng kết Kỳ họp không thường lệ thứ nhất và cho ý kiến lần thứ hai về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ hai. Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết về Chương trình lập pháp năm 2027 và 3 nghị quyết thuộc thẩm quyền; đồng thời, cho ý kiến đối với 29 dự án luật, nghị quyết dự kiến trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ hai.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu bế mạc phiên họp. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu các cơ quan khẩn trương tiếp thu đầy đủ ý kiến đã thống nhất tại phiên họp, hoàn thiện nội dung, bảo đảm chất lượng và gửi tới đại biểu Quốc hội đúng thời gian quy định để phục vụ Kỳ họp thứ hai.

Đối với các dự án luật, các cơ quan tập trung hoàn thiện, chỉnh lý kỹ lưỡng, bảo đảm các quy định chặt chẽ, khoa học, khả thi; đặc biệt rà soát tính đồng bộ, thống nhất giữa các dự án luật, nhất là những dự án sửa đổi, bổ sung các quy định có liên quan trực tiếp với nhau, không để xảy ra tình trạng trùng lặp, chồng chéo.

Mỗi dự án luật phải được đặt trong tổng thể chung của hệ thống pháp luật, tận dụng hiệu quả kết quả tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật; rà soát kỹ các quy định giao thoa, liên quan để khi sửa đổi một quy định không làm phát sinh khoảng trống pháp lý, chồng chéo, hoặc cách hiểu khác nhau trong quá trình thực hiện.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, các cơ quan phải rà soát kỹ lần cuối chất lượng hồ sơ, nhất là những vấn đề thuộc trách nhiệm của cơ quan trình phải được hoàn thiện, thống nhất phương án trước khi trình Quốc hội. Đối với các nghị quyết đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua, cần khẩn trương chỉnh lý, rà soát để trình Chủ tịch Quốc hội ký chứng thực ngay sau phiên họp, bảo đảm kịp thời ban hành.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu bế mạc phiên họp. Ảnh: TTXVN

Đối với Chương trình lập pháp năm 2027, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tổ chức thực hiện ngay; việc đăng ký dự án vào chương trình phải được coi là cam kết của các cơ quan về tiến độ và chất lượng, không chỉ là bổ sung một nội dung vào danh mục. Việc thực hiện chương trình sẽ là căn cứ đánh giá KPI; nhiệm vụ lập pháp không hoàn thành, hoặc chậm tiến độ thì cơ quan chủ trì soạn thảo phải chịu trách nhiệm trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tận dụng từng ngày, từng giờ để chuẩn bị Kỳ họp thứ hai

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, cho ý kiến, thảo luận 17 dự án luật với 78 lượt ý kiến.

Chiều 29-9, Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội và Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ đã họp rà soát, thống nhất các nội dung và công tác chuẩn bị Kỳ họp thứ hai. Theo đó, dự kiến bổ sung 1 nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù về phát triển du lịch; rút 1 luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tài nguyên.

Như vậy, dự kiến tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội xem xét, thông qua 38 luật và 7 nghị quyết có tính chất quy phạm pháp luật. Khối lượng công việc rất lớn, trong khi thời gian chuẩn bị ngắn.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan chủ động tham mưu, chuẩn bị từ sớm để trình Quốc hội xem xét các nội dung theo thẩm quyền, kịp thời thể chế hóa những chủ trương, định hướng lớn được Hội nghị Trung ương 4 quyết định; bảo đảm các quyết sách của Quốc hội đồng bộ, nhất quán với đường lối của Đảng, phù hợp yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Đồng thời, khẩn trương tiếp thu đầy đủ ý kiến của Trung ương để hoàn thiện các nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trước khi trình Quốc hội.

Nêu rõ thời gian chuẩn bị cho Kỳ họp thứ hai còn rất ngắn, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các cơ quan tận dụng tối đa từng ngày, từng giờ, từng phút; hết sức khẩn trương trong giai đoạn nước rút nhưng tuyệt đối không làm theo kiểu đối phó. Việc rút ngắn thời gian phải đi đôi với bảo đảm chất lượng; hồ sơ, tài liệu trình Quốc hội phải đầy đủ, chặt chẽ và được thẩm tra kỹ lưỡng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh yêu cầu thực hiện “3 kỷ luật”: Kỷ luật về tiến độ, không để hồ sơ chậm; kỷ luật về chất lượng, không đưa vấn đề chưa chín, chưa rõ ra trình Quốc hội; kỷ luật về trách nhiệm, không để việc chung mà không có người chịu trách nhiệm đến cùng.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các cơ quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm Kỳ họp thứ hai được tổ chức thành công, với tinh thần trách nhiệm cao, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, chất lượng và hiệu quả.