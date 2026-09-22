Khẩn trương chữa cháy tại kho hàng ven sông Hồng

Đám cháy bùng phát vào khoảng 14g40 phút. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Ngay sau khi nhận tin báo, Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên sông thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an thành phố Hà Nội đã điều động lực lượng, phương tiện đến hiện trường.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Do khu vực xảy ra cháy nằm ven sông, lực lượng chức năng chủ động bố trí phương tiện phù hợp để tiếp cận, tổ chức chữa cháy, ngăn lửa lan sang khu vực lân cận; đồng thời kiểm tra hiện trường, bảo đảm an toàn cho người dân và lực lượng làm nhiệm vụ.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH trang bị đầy đủ trang thiết bị bảo hộ nỗ lực dập đám cháy. Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN

Công an thành phố Hà Nội tiếp tục điều động Đội Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 7 và số 9 đến phối hợp xử lý vụ việc.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH trang bị đầy đủ trang thiết bị bảo hộ nỗ lực dập đám cháy. Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy chưa ghi nhận thương vong về người. Lực lượng chức năng đang tiếp tục xử lý hiện trường.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH triển khai dập tắt đám cháy. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH triển khai phương tiện nỗ lực dập tắt đám cháy. Ảnh: Nhật Anh/TTXVN

Sau nửa tiếng, ngọn lửa đã cơ bản được khống chế. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Người dân di chuyển đồ đạc khỏi khu vực xảy ra cháy. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Vụ cháy đã nhanh chóng được dập tắt nhờ sự phản ứng nhanh chóng của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH. Ảnh: Nhật Anh/TTXVN