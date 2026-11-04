Khẩn trương chỉnh trang không gian kinh tế đêm khu vực trung tâm chào mừng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI

Quang cảnh cuộc họp chiều nay

Theo phương án được phường Xuân Hương - Đà Lạt báo cáo, khu vực trung tâm Đà Lạt sẽ được sắp xếp, tổ chức lại các hoạt động kinh doanh, dịch vụ và vui chơi giải trí nhằm hình thành những không gian kinh tế đêm có tính kết nối, đáp ứng nhu cầu của người dân và du khách.

Tập trung chỉnh trang trọng tâm nhất là công viên Nguyễn Thị Minh Khai nằm trước khu vực chợ đêm Đà Lạt, diện tích khoảng 3.000 m², dự kiến được quy hoạch thành không gian ẩm thực, kết hợp công viên đa mục đích.

Phó Chủ tịch UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt Nguyễn Ngọc Hậu báo cáo phương án địa phương tổ chức không gian phát triển kinh tế đêm chào mừng Festival Hoa lần thứ XI

Hiện khu vực đường Nguyễn Thị Minh Khai có khoảng 180 hộ kinh doanh hàng len và đặc sản. Theo phương án, toàn bộ các hộ buôn bán hàng len sẽ được di dời về đường Lê Hồng Gấm để hình thành tuyến mua sắm tập trung. Tuyến đường này dài khoảng 1 km, đã được đầu tư chỉnh trang và đang hoàn thiện các hạng mục trước Festival Hoa Đà Lạt năm 2026.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Lâm Đồng Bùi Trường Sơn góp ý các phương án dự kiến chỉnh trang của phường Xuân Hương - Đà Lạt trình bày tại cuộc họp

Đối với khu vực chợ Đà Lạt, phương án đặt ra việc chỉnh trang các khu vực hiện hữu, bố trí bãi giữ xe phục vụ tuyến phố đi bộ và sắp xếp các mặt hàng OCOP.

Giai đoạn 2026 - 2027, địa phương ưu tiên chỉnh trang đường Nguyễn Thị Minh Khai và khu vực rạp Hòa Bình, với tổng kinh phí dự kiến khoảng 26 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh. Các hạng mục công viên và không gian dịch vụ khác sẽ được triển khai thông qua đấu thầu, kêu gọi xã hội hóa.

Chủ tịch UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt Trần Thị Vũ Loan phát biểu báo cáo một số nội dung chính về công tác chỉnh trang phát triển kinh tế đêm khu xung quanh công viên Nguyễn Thị Minh Khai

Sau khi nghe địa phương và các sở, ngành báo cáo, đóng góp ý kiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn cho rằng việc chỉnh trang, sắp xếp không gian cần bảo đảm hài hòa giữa hoạt động kinh doanh và công năng phục vụ cộng đồng của các công viên.

Riêng Công viên Nguyễn Thị Minh Khai, cần nghiên cứu cách bố trí phù hợp các khu vực kinh doanh hoa, cây cảnh, ẩm thực, vừa tạo không gian dịch vụ, vừa giữ được cảnh quan và không gian công cộng cho người dân, du khách.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn đề nghị các sở, ngành và phường Xuân Hương - Đà Lạt phối hợp đẩy nhanh tiến độ chỉnh trang đường Nguyễn Thị Minh Khai và các công viên, sớm hình thành những không gian dịch vụ, mua sắm phục vụ kinh tế đêm và du khách dịp Festival Hoa Đà Lạt 2026

Đối với khu vực Hòa Bình và đường Lê Đại Hành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn đề nghị tiếp tục nghiên cứu, sắp xếp không gian đi bộ và các hoạt động biểu diễn nghệ thuật đường phố cho phù hợp. Bên cạnh đó, cần quan tâm đầu tư hệ thống nhà vệ sinh công cộng khang trang, thuận tiện, đồng thời bố trí các khu vực kinh doanh hợp lý, bảo đảm sự thông thoáng và kết nối hài hòa với hạ tầng, cảnh quan hiện hữu.

Phối cảnh dự kiến khu công viên Nguyễn Thị Minh Khai, nằm giữa đường Nguyễn Thị Minh Khai và đường Lê Đại Hành khi hoàn thành chỉnh trang, tổ chức không gian phát triển kinh tế đêm chào mừng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn cũng đề nghị làm rõ phương án sử dụng nguồn kinh phí, cơ chế và thời gian đấu thầu. Đồng thời, cần tính toán kỹ các phương án bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và sắp xếp hoạt động kinh doanh của tiểu thương, để các không gian sau khi chỉnh trang đi vào hoạt động thuận lợi, hiệu quả.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải phát biểu tại cuộc họp

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải yêu cầu phường Xuân Hương - Đà Lạt tiếp tục hoàn thiện phương án chỉnh trang theo hướng hài hòa, phù hợp với đặc trưng không gian trung tâm Đà Lạt; đồng thời rà soát, hoàn chỉnh hồ sơ theo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh trước đó.

Trước mắt, địa phương cần khẩn trương triển khai các thủ tục lựa chọn nhà đầu tư, đấu thầu, phấn đấu hoàn thành thời gian nhanh nhất để bảo đảm tiến độ chuẩn bị cho Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026 đang đến gần.