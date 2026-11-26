UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương triển khai công tác chỉnh trang đô thị, tuyên truyền cổ động trực quan phục vụ các hoạt động Năm APEC 2027 tổ chức tại tỉnh, trong đó yêu cầu hoàn thành công tác chỉnh trang trước ngày 1-2-2027.

Đường Lê Thành Tôn (phường Nha Trang).

Theo đó, nhằm chuẩn bị các điều kiện phục vụ Hội nghị Quan chức cao cấp APEC lần thứ nhất (SOM 1) và Hội nghị Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương APEC tại Khánh Hòa (dự kiến bắt đầu từ tháng 2-2027), Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, rà soát thực trạng hạ tầng kỹ thuật giao thông, cảnh quan đô thị, vệ sinh môi trường, an ninh, trật tự tại các địa điểm, khu vực tổ chức sự kiện và các tuyến đường phục vụ APEC 2027. Trên cơ sở đó, thống nhất các nội dung, công việc cần chỉnh trang, sửa chữa, nâng cấp; báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 28-11.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện từng công việc cụ thể theo yêu cầu “6 rõ”, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30-11. Đồng thời, chủ động triển khai ngay công tác chỉnh trang, sửa chữa, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật giao thông, cảnh quan đô thị, bảo đảm vệ sinh môi trường, an ninh, trật tự. Trong đó, đặc biệt lưu ý các tuyến đường từ sân bay quốc tế Cam Ranh đến các địa điểm lưu trú, nơi tổ chức sự kiện APEC 2027 với các hạng mục: Đường giao thông, bảng hiệu, hè đường, hệ thống thoát nước, chiếu sáng, cây xanh, vệ sinh môi trường… Các công việc phải hoàn thành trước ngày 1-2-2027.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh cùng các cơ quan, đơn vị liên quan thường xuyên tổ chức kiểm tra thực tế, hướng dẫn, đôn đốc các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện; kịp thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, xử lý những vấn đề phát sinh, bảo đảm nguyên tắc không để công việc chậm trễ, tồn đọng, hoàn thành đúng thời hạn và bảo đảm chất lượng.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao chủ trì triển khai công tác tuyên truyền cổ động trực quan bằng pa nô, áp phích, băng rôn, cờ, bảng điện tử, màn hình LED và các hình thức trực quan khác theo chủ đề, bộ nhận diện và thông điệp thống nhất. Trong đó, ưu tiên tại sân bay, khách sạn, trung tâm hội nghị, trung tâm báo chí, các tuyến đường chính từ sân bay đến địa điểm tổ chức hội nghị, nơi đại biểu lưu trú, tham quan. Đồng thời, phối hợp với Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa triển khai công tác đưa tin, tuyên truyền APEC 2027, góp phần giới thiệu hình ảnh Việt Nam nói chung, Khánh Hòa nói riêng đến các đại biểu và bạn bè quốc tế.