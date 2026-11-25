Chiều 25-11, đồng chí Lê Huyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo đề xuất cải tạo hạ tầng giao thông phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027.

Đồng chí Lê Huyền kết luận cuộc họp.

Theo báo cáo, dự kiến sẽ có khoảng 60 cuộc họp của nhóm công tác, ủy ban liên quan được tổ chức tại phường Nha Trang. Để chuẩn bị đón tiếp đại biểu, UBND tỉnh tập trung chỉ đạo các sở, ngành rà soát, cải tạo, chỉnh trang đô thị trên các tuyến đường thuộc lộ trình di chuyển của đại biểu. Hiện nay, Sở Xây dựng đang đẩy nhanh tiến độ dự án trồng cây xanh dải phân cách giữa, hoàn thiện vỉa hè tuyến đường Nguyễn Tất Thành đoạn từ Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh đến cầu Long Hồ; đồng thời sơn mới các dải phân cách. Đồng thời, đề xuất thảm lại nhựa tuyến đường Nguyễn Đức Cảnh, Hoàng Diệu nhằm bảo đảm an toàn, mỹ quan đô thị. Các địa phương liên quan đã xây dựng kế hoạch thiết kế trang trí, vệ sinh môi trường dọc các tuyến đường và tại những địa điểm phục vụ hội nghị.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo tại cuộc họp.

Lãnh đạo UBND phường Nam Nha Trang báo cáo tại cuộc họp.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Lê Huyền nhấn mạnh, công tác chỉnh trang đô thị tại các phường khu vực Nha Trang đã được lên kế hoạch từ trước; nay chỉ điều chỉnh lộ trình thực hiện để phù hợp với yêu cầu phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027. Đồng chí yêu cầu Sở Xây dựng đẩy nhanh tiến độ trồng cây xanh trên dải phân cách giữa, hoàn thiện vỉa hè và trang trí khu vực trước cổng Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh đến cầu Long Hồ trong tháng 12-2026; phối hợp, hỗ trợ các địa phương thiết kế trang trí, xây dựng phương án thi công các tuyến đường thuộc lộ trình di chuyển của đại biểu; đồng thời phê duyệt phương án thảm nhựa mặt đường Nguyễn Đức Cảnh - Hoàng Diệu.

Đối với các địa phương, đồng chí yêu cầu xây dựng phương án cụ thể, bảo đảm vệ sinh môi trường, an ninh trật tự trên các tuyến đường dẫn đến địa điểm tổ chức hội nghị. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn các địa phương thống nhất nội dung, quy chuẩn trang trí dọc các tuyến đường. Các sở, ngành, địa phương khẩn trương triển khai các công việc phục vụ Tết Dương lịch, Tết Nguyên Đán và Hội nghị cấp cao APEC 2027. Các địa phương cần rà soát, phân loại những nhiệm vụ thuộc nguồn chi thường xuyên để chủ động triển khai; trường hợp phát sinh kinh phí, Sở Tài chính cân đối, tham mưu bổ sung.