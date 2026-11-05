Khẩn trương bố trí nơi học tập cho học sinh Trường THCS Kim Liên sau vụ cháy

Vụ cháy xảy ra tại điểm học tạm của Trường THCS Kim Liên. Ảnh: CTV

Chiều 5-11, trao đổi với phóng viên Báo Hànộimới, ông Phạm Quốc Toản, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin vụ cháy tại điểm học tạm của Trường Trung học cơ sở Kim Liên (phường Kim Liên), đoàn công tác của Sở đã có mặt tại hiện trường để nắm bắt tình hình, phối hợp xử lý các công việc liên quan.

Theo ông Phạm Quốc Toản, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đang khẩn trương phối hợp với UBND phường Kim Liên rà soát các trường học lân cận, tính toán phương án bố trí địa điểm để giáo viên và học sinh Trường Trung học cơ sở Kim Liên tiếp tục dạy và học trong những ngày tới. Việc sắp xếp cần được triển khai khẩn trương, phù hợp với điều kiện thực tế, bảo đảm an toàn cho học sinh và không làm gián đoạn hoạt động dạy học.

Trước mắt, trong một, hai ngày đầu, học sinh có thể chuyển sang học trực tuyến. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đang cùng địa phương và nhà trường xem xét, xây dựng các phương án; nếu kịp bố trí được địa điểm phù hợp, việc học trực tiếp sẽ được tổ chức sớm để ổn định nền nếp dạy và học.

Trước đó, khoảng hơn 12h ngày 5-11, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo cháy tại địa điểm học tạm của Trường Trung học cơ sở Kim Liên, số 1 Hoàng Tích Trí, phường Kim Liên.

Ngay sau đó, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ điều động 7 xe chữa cháy, 1 xe chỉ huy cùng hơn 60 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Các lực lượng khẩn trương tìm kiếm người bị nạn, triển khai chữa cháy, ngăn lửa lan sang các công trình lân cận; đồng thời sơ tán học sinh đang học tại các khối nhà đến khu vực an toàn.

Đến 12h40, đám cháy cơ bản được khống chế và 13h cùng ngày được dập tắt hoàn toàn. Trong quá trình tìm kiếm, cứu nạn, lực lượng chức năng phát hiện một người tử vong và bàn giao cho lực lượng y tế. Nguyên nhân vụ cháy đang được xác minh.