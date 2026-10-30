Khẩn trương bảo đảm an toàn cho người dân trên Quốc lộ 28

Điểm sụt lún tại Km136 của Quốc lộ 28, đoạn qua xã Phúc Thọ Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng

Ngày 30/10, Ban Quản lý bảo trì đường bộ Lâm Đồng cho biết đã yêu cầu đơn vị bảo dưỡng thường xuyên khẩn trương triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn tại đoạn Km136+800 - Km136+900 trên Quốc lộ 28, khu vực xã Phúc Thọ Lâm Hà.

Yêu cầu này được đưa ra sau khi Sở Xây dựng Lâm Đồng ban hành thông báo cấm đường và phân luồng tổ chức giao thông trên tuyến Quốc lộ 28, đoạn Km136+800 - Km136+900 do ảnh hưởng sụt lún, nứt gãy.

Lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng thi công khắc phục tại đoạn sụt lún Quốc lộ 28

Ban Quản lý bảo trì đường bộ Lâm Đồng yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 886 - Thành Nam (đơn vị bảo dưỡng thường xuyên của đoạn tuyến) lắp đặt barie, rào thép chắn ngang toàn bộ nền đường tại hai đầu đoạn sụt lún.

Các biển cấm, đèn chớp cảnh báo và màng phản quang phải được bố trí đầy đủ nhằm ngăn người, phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm, nhất là vào ban đêm.

Ta luy dương khu vực sụt lún trên Quốc lộ 28, đoạn qua xã Phúc Thọ Lâm Hà đang xuất hiện nhiều vết nứt lớn dần

Ban Quản lý bảo trì đường bộ Lâm Đồng cũng yêu cầu nhà thầu lắp đặt các cụm biển thông tin cấm đường, hướng dẫn lộ trình thay thế tại những nút giao trọng điểm.

Việc chỉ dẫn cần thực hiện từ xa, đặc biệt tại xã Phúc Thọ Lâm Hà và các ngã ba, ngã tư kết nối khu vực, giúp người tham gia giao thông chủ động lựa chọn hướng đi.

Đáng chú ý, đơn vị bảo dưỡng phải khẩn trương kiểm tra, sửa chữa các tuyến đường được lựa chọn phân luồng. Các vị trí mặt đường hư hỏng, ổ gà cần được dặm vá để bảo đảm an toàn và thuận lợi cho lượng phương tiện tăng thêm.

Trong đó, đoạn Km77 - Km132 trên tuyến ĐT725 được yêu cầu tập trung sửa chữa trước ngày 5/11/2026.

Vết nứt lớn bên lề Quốc lộ 28, đoạn qua xã Phúc Thọ Lâm Hà, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn

Cùng với các biện pháp trên, nhà thầu phải bố trí nhân công thường trực 24/24 giờ tại hai đầu đoạn đường cấm. Lực lượng này phối hợp với cơ quan chức năng hướng dẫn người tham gia giao thông quay đầu hoặc đi theo lộ trình thay thế.

Ban Quản lý bảo trì đường bộ yêu cầu tiếp tục theo dõi diễn biến các vết nứt, tình trạng sạt trượt tại taluy âm và mặt đường. Những thay đổi bất thường phải được báo cáo kịp thời bằng số liệu, hình ảnh cho Sở Xây dựng và đơn vị quản lý.

Các vết nứt phía ta luy âm khu vực sụt lún trên Quốc lộ 28, đoạn qua xã Phúc Thọ Lâm Hà đang lớn dần

Nhà thầu phải huy động đầy đủ nhân lực, vật tư, thiết bị để thực hiện các nhiệm vụ. Trường hợp để xảy ra mất an toàn giao thông do thiếu thiết bị cảnh báo, rào chắn hoặc hạ tầng tuyến tránh không bảo đảm, đơn vị phải chịu trách nhiệm theo quy định.

Cấm lưu thông đoạn sụt lún trên Quốc lộ 28 từ tối 30/10/2026

Từ 18 giờ ngày 30/10/2026, Lâm Đồng cấm toàn bộ phương tiện lưu thông qua đoạn Km136+800 - Km136+900 trên Quốc lộ 28, thuộc xã Phúc Thọ Lâm Hà, cho đến khi có thông báo mới.

Phương tiện giữa Gia Nghĩa và Đà Lạt được hướng dẫn đi theo hai hướng thay thế: qua đường vào Thủy điện Đồng Nai 4, kết nối ĐT725 và Quốc lộ 20; hoặc theo Tỉnh lộ 4B, Quốc lộ 27 và ĐT722 để đến Đà Lạt.

Hướng di chuyển giữa Gia Nghĩa và Đà Lạt khi cấm lưu thông qua Quốc lộ 28, đoạn Km136+800 - Km136+900, thuộc xã Phúc Thọ Lâm Hà