Khẩn trương ban hành quy định tổ chức bữa ăn bán trú
Chính phủ vừa ban hành công điện về tăng cường bảo đảm an toàn, chất lượng bữa ăn nội trú, bán trú trong các cơ sở giáo dục. Công điện yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm toàn diện về tổ chức bữa ăn nội trú, bán trú trên địa bàn; khẩn trương rà soát việc thực hiện Chỉ thị số 33, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, bất cập.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/khan-truong-ban-hanh-quy-dinh-to-chuc-bua-an-ban-tru-417648.htm