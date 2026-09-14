Khẩn trương ban hành quy định tổ chức bữa ăn bán trú

Đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học là mục tiêu dài hạn, nhưng với các trường ngoại thành, hành trình này còn nhiều khó khăn về đội ngũ, cơ sở vật chất và môi trường sử dụng tiếng Anh. Dù vậy, từ thực tế của mình, các nhà trường đang chủ động tìm cách tháo gỡ, từng bước tạo môi trường để học sinh được nghe, nói và sử dụng tiếng Anh thường xuyên.