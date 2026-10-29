Khẩn trương ban hành định mức, giá dịch vụ thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt

Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng chủ trì buổi làm việc. Ảnh: TÂM ĐAN

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, dự báo khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trên địa bàn thành phố đến năm 2030 khoảng 4.452 tấn/ngày.

Hiện nay, công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt do 6 đơn vị thực hiện với 3 phương thức: thu gom trực tiếp từ nguồn phát sinh về khu xử lý, thu gom qua điểm tập kết và qua trạm trung chuyển.

Toàn thành phố hiện có 5 khu xử lý chất thải rắn khu vực đô thị, đồng bằng với khối lượng phát sinh khoảng 2.200 tấn/ngày. Thành phố cũng đã đầu tư 3 trạm trung chuyển phía Bắc thành phố.

Trong đó, trạm khu vực Sơn Trà (công suất 200 tấn/ngày) và trạm khu vực đường Lê Thanh Nghị (công suất 485 tấn/ngày) đã đi vào vận hành; riêng trạm khu vực Cẩm Lệ (công suất 200 tấn/ngày) đang vận hành thử nghiệm.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TÂM ĐAN

Sau khi nghe các đơn vị, doanh nghiệp báo cáo khó khăn, vướng mắc, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh, công tác thu gom, xử lý rác thải là vấn đề quan trọng và cấp bách.

Trong đó, cần khẩn trương ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật, giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt phù hợp với thực tiễn.

Đối với đơn giá dịch vụ này, sau khi Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức phản biện, các đơn vị cần công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để tiếp nhận ý kiến người dân, bảo đảm sự đồng thuận khi ban hành triển khai đồng bộ.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Văn Lâm báo cáo các nội dung liên quan tại buổi làm việc. Ảnh: TÂM ĐAN

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu UBND các xã, phường sớm xây dựng kế hoạch, phương án thu gom, vận chuyển rác tại các khu vực du lịch, bảo đảm thực hiện sau 22 giờ hằng ngày.

Các địa phương cần rà soát, xây dựng và quản lý các điểm tập kết rác theo hướng văn minh, hiện đại; kiên quyết xóa bỏ dứt điểm các bãi rác tạm, điểm tập kết tự phát trên vỉa hè, đất trống.

Đồng thời, các đơn vị cung ứng dịch vụ phải chấm dứt tình trạng chậm thu gom rác, không để tồn đọng gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan đô thị.

Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật khẩn trương lựa chọn vị trí xây dựng các trạm trung chuyển rác, trình UBND thành phố phê duyệt.

Khu xử lý rác thải Đại Hiệp. Ảnh: VINH ANH

Tại buổi làm việc, lãnh đạo thành phố cũng cho ý kiến chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc đối với các dự án: Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Bắc Quảng Nam; Nhà máy xử lý rác thải làm phân compost ở xã Cẩm Hà (nay là phường Hội An Tây); Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt thành phố Hội An cùng một số dự án liên quan.