Khẩn trương bàn giao “mặt bằng sạch” dự án cầu Đá Đen

Các lực lượng địa phương tham gia chặt tỉa cây cối, tạo mặt bằng thi công.

“Chạy đua” với thời gian trên công trường

Những ngày này, tại khu vực triển khai Dự án Đầu tư xây dựng cầu Đá Đen thuộc tuyến đường tỉnh 520 đoạn qua xã Thanh Kỳ không khí lao động diễn ra vô cùng khẩn trương. Máy móc, thiết bị cùng các lực lượng chức năng được huy động tối đa, tranh thủ thời tiết thuận lợi để thu dọn, giải tỏa và tạo mặt bằng sạch phục vụ thi công.

Máy móc được huy động, khẩn trương phát quang, giải phóng mặt bằng phục vụ dự án cầu Đá Đen.

Dự án đầu tư xây dựng cầu Đá Đen trên tuyến đường tỉnh Sim - Bến Sung - Thanh Tân (đường tỉnh 520) được Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận chủ trương bổ sung hạng mục công trình theo Công văn số 19127/UBND-THĐT ngày 11/9/2026.

Hạng mục bổ sung chạy qua địa bàn thôn Thanh Tân, xã Thanh Kỳ có chiều dài khoảng 1,7 km, gồm 2 đoạn tuyến và phạm vi 2 nút giao. Tuy đây là phần việc phát sinh, nhưng yêu cầu về tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB) được đặt ra vô cùng cấp thiết.

Tổng diện tích mặt bằng cần giải phóng đợt này là gần 7.000m2, ảnh hưởng đến 41 hộ dân trên địa bàn xã Thanh Kỳ. Để sớm bàn giao công trường cho đơn vị thi công, chính quyền xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động. Từng thửa đất, từng hạng mục bồi thường, hỗ trợ đều được cán bộ rà soát kỹ lưỡng và giải thích công khai, minh bạch đến từng hộ dân.

Người dân tự nguyện hiến đất

Chính nhờ sự vào cuộc quyết liệt và cách làm bài bản, công tác “dân vận khéo” đã phát huy hiệu quả rõ rệt. Không chỉ đồng thuận với chủ trương, nhiều hộ dân tại thôn Thanh Tân đã tự nguyện hiến hàng trăm m2 đất, sẵn sàng tháo dỡ vật kiến trúc, tài sản trên đất để bàn giao mặt bằng sớm.

Là một trong những hộ gia đình tiên phong bàn giao mặt bằng, ông Lê Văn Thép (thôn Thanh Tân, xã Thanh Kỳ) chia sẻ: "Gia đình tôi đã tự nguyện hiến khoảng 200m2 đất. Bà con chúng tôi rất đồng thuận và ủng hộ, chỉ mong tuyến đường sớm hoàn thành để việc giao thương thuận lợi hơn".

Không chỉ dừng lại ở việc hiến đất, các hộ dân còn tích cực phối hợp cùng lực lượng chức năng phát quang cây cối, di dời tài sản. Sự hợp tác chặt chẽ giữa chính quyền, người dân và nhà thầu đã tạo nên một chuỗi làm việc liên tục: Mặt bằng giải phóng đến đâu, đơn vị thi công tiếp quản và triển khai ngay đến đó, giúp tối ưu hóa thời gian và nguồn lực.

Người dân phối hợp phát dọn, tháo dỡ cây cối, tài sản trong phạm vi thực hiện dự án.

Quyết tâm bàn giao mặt bằng đúng cam kết

Đánh giá cao sự đồng lòng của chính quyền và Nhân dân địa phương, ông Lưu Quốc Trực, Chỉ huy trưởng công trình Đầu tư xây dựng cầu Đá Đen (Công ty CP Sun Việt) cho biết: “Địa phương và bà con Nhân dân đã tạo điều kiện rất thuận lợi cho đơn vị thi công tiếp cận hiện trường. Đáp lại sự hỗ trợ đó, nhà thầu sẽ tập trung tối đa nhân lực, máy móc, tổ chức tăng ca, tăng chuyến để phấn đấu hoàn thành công trình đúng tiến độ”.

Khối lượng công việc còn lại đòi hỏi sự tập trung cao độ. Theo cam kết với UBND tỉnh, xã Thanh Kỳ đặt mục tiêu hoàn thành công tác GPMB và bàn giao mặt bằng sạch trước ngày 30/9, chậm nhất là ngày 10/10/2026.

Xã Thanh Kỳ cam kết bàn giao mặt bằng sạch đúng tiến độ.

Khẳng định quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn, ông Đặng Hồng Sơn, Chủ tịch UBND xã Thanh Kỳ nhấn mạnh: “Xác định đây là công trình trọng điểm có ý nghĩa lớn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, xã Thanh Kỳ đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Chúng tôi phân công cụ thể từng tổ công tác bám sát địa bàn, kịp thời tháo gỡ vướng mắc phát sinh ngay từ cơ sở. Với sự đồng thuận cao của người dân, xã quyết tâm bàn giao 100% mặt bằng sạch đúng tiến độ cam kết trước ngày 10/10".

Thời gian đang được tính từng ngày. Sự quyết tâm của chính quyền địa phương cùng lòng dân đồng thuận chính là “đòn bẩy” quan trọng để dự án cầu Đá Đen về đích đúng kế hoạch.