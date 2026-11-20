Đồng chí Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra hồ sơ mặt bằng Trung tâm Điện lực Quảng Trạch - Ảnh: Phan Khiêm

Theo báo cáo của UBND xã Phú Trạch, dự án đường giao thông từ Quốc lộ 1 vào Trung tâm Điện lực Quảng Trạch dài 1,4km, diện tích ảnh hưởng 39.326m², tác động 58 hộ gia đình. UBND xã đã phê duyệt phương án bồi thường đợt 1 cho 39 hộ với tổng kinh phí khoảng 17,77 tỉ đồng.

Hiện địa phương đang gặp vướng mắc tại vị trí cọc P45-P46 do ranh giới GPMB đi qua thửa đất thừa kế của 4 hộ dân. Ngoài ra, 12 hộ mặt tiền Quốc lộ 1 kiến nghị hỗ trợ phần đất tự san lấp; một số hộ kinh doanh dịch vụ rửa xe tự phát dọc tuyến đề nghị hỗ trợ khi thi công.

Đối với dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư, đến nay, tiến độ đạt khoảng 60% giá trị hợp đồng; 1 hộ dân có công trình bị ảnh hưởng đã đồng thuận tháo dỡ trước ngày 23/11. Đến cuối tháng 10/2026, xã Phú Trạch đã giải quyết xong thủ tục cho thuê đất đối với nhiều hạng mục, trong đó có Nhà máy nhiệt điện LNG Quảng Trạch II diện tích 735.213m², đồng thời rà soát 10 hộ gia đình, cá nhân nằm ngoài phạm vi quy hoạch dự án.

Đồng chí Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao đổi về tiến độ giải phóng mặt bằng với lãnh đạo xã Phú Trạch - Ảnh: Phan Khiêm

Kết luận tại buổi kiểm tra, đồng chí Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương rà soát, báo cáo UBND tỉnh về các hộ dân nằm ngoài phạm vi nhà máy có nguy cơ ảnh hưởng đời sống, sinh hoạt khi Trung tâm Điện lực Quảng Trạch đi vào vận hành. Xã Phú Trạch tập trung lập phương án cho các hộ còn lại trong phạm vi GPMB tuyến đường từ Quốc lộ 1 vào Trung tâm Điện lực Quảng Trạch để bàn giao trước 20/12/2026; hoàn thành xây dựng khu tái định cư giai đoạn 4 trong tháng 1/2027 theo chỉ đạo của đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tại Thông báo số 109 TB/VPTU ngày 25/9/2026.

Đối với Ban Quản lý dự án Điện 2 (Tập đoàn Điện lực Việt Nam), đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị sớm bố trí vốn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các hộ dân trong phạm vi GPMB tuyến đường vào Trung tâm Điện lực Quảng Trạch. Các cơ quan, đơn vị và chủ đầu tư tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UBND xã Phú Trạch, kịp thời tháo gỡ vướng mắc phát sinh, bảo đảm tiến độ chung của các công trình, dự án thuộc Trung tâm Điện lực Quảng Trạch.