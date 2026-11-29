Hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K) tiếp tục được áp dụng trong năm 2027, trước khi cơ chế bảng giá đất nhân hệ số K theo Luật Đất đai sửa đổi chính thức triển khai từ năm 2028. Việc điều chỉnh hệ số có thể tác động trực tiếp đến tiền sử dụng đất, chi phí khi chuyển mục đích sử dụng đất và khoản bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất.