Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quanchuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố, như sau:

Sáp nhập Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch

Thứ nhất, đối với 04 cơ quan chuyên môn (gồm: Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch, Sở Y tế, Sở An toàn thực phẩm)

a) Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Du lịch, Sở Nội vụ và các cơ quan có liên quan xây dựng Đề án sáp nhập Sở Du lịch vào Sở Văn hóa và Thể thao thành Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Đồng thời xây dựng dự thảo Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định.

Sắp xếp Sở An toàn thực phẩm thành Chi cục An toàn thực phẩm thuộc Sở Y tế

b) Giám đốc Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở An toàn thực phẩm, Sở Nội vụ và các cơ quan có liên quan xây dựng Đề án sắp xếp Sở An toàn thực phẩm thành Chi cục An toàn thực phẩm thuộc Sở Y tế.

Đồng thời rà soát,đề xuất điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế bảo đảm phù hợp với mô hình tổ chức mới và yêu cầu thực tiễn.

Các cơ quan được giao chủ trì có trách nhiệm rà soát, đánh giá toàn diện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế, vị trí việc làm, đội ngũ công chức, người lao động, tài chính, tài sản và các nội dung có liên quan;

Xây dựng phương án xử lý, sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong theo hướng tinh gọn; bàn giao, tiếp nhận các nội dung có liên quan đúng quy định của pháp luật và bảo đảm hoạt động liên tục, không làm gián đoạn việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước,cung cấp dịch vụ công và đặc điểm, tình hình thực tiễn của Thành phố.

Sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy bên trong sở

Thứ hai, đối với 12 cơ quan chuyên môn còn lại (Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Dân tộc và Tôn giáo, Thanh tra Thành phố) Thủ trưởng các cơ quan có trách nhiệm:

- Rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức hiện có; đánh giá hiệu quả hoạt động của từng phòng, ban, đơn vị trực thuộc để xây dựng phương án sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối trung gian, khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lắp chức năng, nhiệm vụ, bảo đảm phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước và đặc điểm, tình hình thực tiễncủa Thành phố.

- Xây dựng dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan mình, trong đó, xác định rõ chức năng, nhiệm vụcủa từng phòng, ban, đơn vị trực thuộc bảo đảm phân định rõ trách nhiệm,thẩm quyền, không bỏ sót hoặc trùng lắp nhiệm vụ.

- Rà soát, đề xuất phương án bố trí, sắp xếp nhân sự, biên chế, vị trí việc làm,cơ sở vật chất, tài chính, tài sản và các điều kiện bảo đảm hoạt động của cơ quansau sắp xếp theo quy định.

Chủ tịch UBND TPHCM giao Sở Nội vụ thẩm định Đề án sáp nhập Sở Du lịch vào Sở Văn hóa và Thể thao thành Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đề án sắp xếp Sở An toàn thực phẩm thành Chi cục An toàn thực phẩm thuộc Sở Y tế.

Trên cơ sở kết quả thẩm định,tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố trình Hội đồng nhân dân Thành phố xem xét, quyết nghị theo thẩm quyền.

Thẩm định phương án sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong của các cơ quan chuyên môn và dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn; tham mưu Ủy ban nhân dânThành phố xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Theo dõi, đôn đốc các cơ quan chuyên môn triển khai thực hiện; tổng hợpnhững khó khăn, vướng mắc phát sinh, kịp thời báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, chỉ đạo giải quyết.

Sở Nội vụ hoàn thành việc thẩm định, tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố trình Hội đồng nhân dân Thành phố xem xét, quyết nghị các nội dung liên quan thuộc thẩm quyền tại kỳ họp tháng 12 năm 2026; tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành các văn bản có liên quan theo thẩm quyền trước ngày 30 tháng 12 năm 2026./.

Toàn văn Công văn 11478/UBND-VX về việc triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn thuộc UBND TPHCM