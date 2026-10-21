Khàn tiếng tưởng viêm họng, nam giáo viên sững sờ phát hiện ung thư tuyến giáp

Chủ quan với triệu chứng khàn tiếng kéo dài vì nghĩ do viêm họng hoặc dị ứng thời tiết, nam giáo viên bàng hoàng phát hiện khối u ác tính đã xâm lấn sâu. Đây là một trường hợp ung thư tuyến giáp xót xa được ghi nhận trên y văn quốc tế, gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự chủ quan trước những dấu hiệu tưởng chừng vô hại ở vùng cổ họng.

Nội dung 1. Chủ quan từ triệu chứng khàn tiếng kéo dài 2. Ung thư tuyến giáp ẩn giấu đằng sau lớp vỏ bọc viêm họng 3. Lời khuyên từ bác sĩ

1. Chủ quan từ triệu chứng khàn tiếng kéo dài

Theo báo cáo được công bố trên chuyên san y khoa quốc tế Journal of Otolaryngology - Head & Neck Surgery, một nam giáo viên 40 tuổi thường xuyên xuất hiện tình trạng khàn tiếng, vướng cổ và ngứa họng mỗi khi phải nói nhiều hay giao tiếp liên tục trong công việc.

Ung thư tuyến giáp là bệnh lý ác tính xảy ra khi các tế bào tuyến giáp tăng sinh bất thường, cũng là loại ung thư phổ biến nhất trong nhóm ung thư tuyến nội tiết. Ảnh minh họa AI.

Cho rằng bản thân chỉ bị viêm họng hạt, viêm thanh quản mãn tính hoặc dị ứng thời tiết theo mùa, anh không đi khám chuyên khoa mà tự mua các loại thuốc ngậm thảo dược, chanh muối và giảm đau họng về sử dụng tại nhà. Tuy nhiên, tình trạng khàn tiếng ngày càng nặng hơn, giọng nói dần biến mất và việc phát âm trở nên vô cùng khó khăn. Chỉ khi cơ thể xuất hiện thêm khối gồ nhỏ vùng trước cổ, anh mới quyết định đến bệnh viện tuyến cuối kiểm tra.

2. Ung thư tuyến giáp ẩn giấu đằng sau lớp vỏ bọc viêm họng

Kết quả siêu âm vùng cổ và nội soi chuyên sâu khiến cả gia đình sụp đổ hoàn toàn. Các bác sĩ xác định bệnh nhân đã mắc ung thư tuyến giáp, khối u ác tính không chỉ phát triển lớn mà còn bắt đầu xâm lấn sâu vào các mô xung quanh và chèn ép dây thần kinh quặt ngược thanh quản, làm liệt dây thanh âm bên trái.

Giải thích về cơ chế gây nhầm lẫn này, các chuyên gia y tế trên Journal of Otolaryngology - Head & Neck Surgery cho biết tuyến giáp nằm ngay sát vùng thanh quản và khí quản. Khi khối u ác tính hình thành và phát triển tại đây, nó sẽ gây chèn ép hoặc xâm lấn trực tiếp lên dây thần kinh chi phối giọng nói, tạo ra các triệu chứng khàn tiếng, vướng họng rất dễ bị nhầm lẫn với các bệnh lý tai mũi họng thông thường. Do chủ quan điều trị qua quýt, người bệnh đã bỏ lỡ thời điểm vàng để can thiệp điều trị hiệu quả.

3. Lời khuyên từ bác sĩ

Từ ca bệnh đau lòng trên, các bác sĩ quốc tế đưa ra khuyến cáo nghiêm khắc cho cộng đồng:

Không lơ là triệu chứng kéo dài: Khi các biểu hiện như khàn tiếng, vướng cổ hoặc đau họng kéo dài trên hai tuần không rõ nguyên nhân và không đáp ứng với thuốc điều trị thông thường, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế để nội soi và siêu âm tuyến giáp.

Tầm soát sức khỏe định kỳ: Việc khám tầm soát vùng cổ và kiểm tra tuyến giáp hàng năm đóng vai trò quyết định giúp phát hiện sớm các tổn thương ác tính trước khi chúng xâm lấn sâu vào các cơ quan lân cận.

Ở giai đoạn sớm, ung thư tuyến giáp thường ít biểu hiện rõ ràng do vậy nếu có dấu hiệu bất thường người dân cần thăm khám sớm. Ảnh: Nguyễn Sơn.

ThS.BS Hoàng Vũ (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết ở giai đoạn sớm, ung thư tuyến giáp thường ít biểu hiện rõ ràng. Nhiều người chỉ phát hiện bệnh khi sờ thấy khối bất thường ở cổ hoặc tình cờ phát hiện qua siêu âm tuyến giáp trong quá trình khám sức khỏe định kỳ.

Khi bệnh tiến triển, người bệnh có thể nhận thấy khối u hoặc hạch vùng cổ nổi rõ, đôi khi có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Một số dấu hiệu đáng chú ý gồm khối u phía trước cổ di chuyển theo nhịp nuốt, cảm giác nuốt vướng do khối u chèn ép thực quản, khàn tiếng kéo dài không rõ nguyên nhân hoặc khó thở khi khối u xâm lấn khí quản.

Ở giai đoạn muộn, ung thư tuyến giáp có thể di căn đến các cơ quan khác, gây ra những triệu chứng như đau xương khi di căn xương hoặc các biểu hiện tương ứng với vị trí di căn.

Những dấu hiệu trên không chỉ xuất hiện ở ung thư tuyến giáp mà còn có thể liên quan đến các bệnh lý khác. Vì vậy, khi có biểu hiện bất thường kéo dài, người bệnh nên đến cơ sở y tế để được thăm khám và xác định nguyên nhân.