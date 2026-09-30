Khan hiếm iPhone 18 Pro Max 256 màu đỏ Burgundy và Băng Thanh

iPhone 18 Pro Max đã được giao hàng tới người dùng Việt từ ngày 18/9 vừa qua, tuy nhiên số lượng đến tay khách hàng đã đặt trước trong ngày mở bán là rất hạn chế, rơi vào tầm 15 - 20%.

Đa số khách hàng tại Việt Nam đều chọn iPhone 18 Pro max màu đỏ Burgundy mới. Ảnh: Lê Mỹ

Kể từ thời điểm đó, các hệ thống bán lẻ uỷ quyền của Apple trong nước vẫn tiếp tục giao hàng cho khách đặt trước từ nguồn hàng của các nhà phân phối chuyển về theo đợt.

Tuy nhiên, do người dùng Việt khi nâng cấp lên iPhone 18 Pro Max chủ yếu chọn màu đỏ Burgundy và Băng Thanh kèm dung lượng 256 GB, dẫn đến tình trạng khan hàng các dòng sản phẩm này.

Theo đại diện hệ thống cửa hàng CellphoneS, đến thời điểm hiện tại, với iPhone 18 Pro Max, hệ thống cửa hàng đang sẵn có hàng các phiên bản Pro Max dung lượng 1-2TB cho tất cả màu sắc. Với dung lượng lưu trữ thấp hơn, khách hàng có thể chọn iPhone 18 Pro Max bản 256 GB màu Đen, hoặc bản 512GB màu Bạc - Đen.

Riêng Phiên bản 18 Pro Max 256GB màu đỏ Burgundy và Băng Thanh vẫn trong giai đoạn trả hàng lần lượt. Thời gian khách có thể nhận hàng dự kiến tiếp theo trong giai đoạn từ ngày 15-30/10.

Tương tự, đại diện Minh Tuấn Mobile cũng cho biết, từ khi iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max mở bán, nguồn hàng vẫn đang được các nhà phân phối liên tục bổ sung và chuyển về hệ thống theo từng đợt.

Do đó, thời điểm trả máy cụ thể diễn ra xuyên suốt, phụ thuộc vào các đợt hàng và không có lịch trình cố định.

Đội ngũ Minh Tuấn Mobile sẽ chủ động liên hệ, cập nhật lịch nhận máy chính xác tới từng khách hàng ngay khi các lô hàng tiếp theo được chuyển về kho.

Theo đại diện hệ thống này, do lượng máy được phân bổ trong mỗi đợt còn hạn chế và chưa đồng đều, nguồn cung hiện chưa thể đáp ứng ngay toàn bộ nhu cầu đặt trước cao từ thị trường.

Tình trạng khan hàng dự kiến còn tiếp diễn trong thời gian ngắn, đặc biệt với iPhone 18 Pro Max 256 GB và các màu đang được quan tâm như đỏ Burgundy và Băng Thanh.

Trong khi đó, đại diện TopZone (Thế Giới Di Động) cũng cho biết, từ tuần này hệ thống bắt đầu giao hàng đợt tiếp theo cho khách hàng đã đặt trước, khi nguồn hàng iPhone 18 Pro Max vừa về đợt tiếp theo vào ngày 28/9 vừa qua.

Việc giao hàng cũng sẽ thực hiện theo lần lượt và sẽ giao cho khách hàng đã đặt trước sản phẩm.

Đối với iPhone 18 Pro Max 256 GB và các màu đang được quan tâm như đỏ Burgundy và Băng Thanh hiện khách hàng muốn mua phải đặt trước và sẽ được giao hàng trong thời gian tới.

Theo ghi nhận của PV VietNamNet, hiện trên website các hệ thống như Thế Giới Di Động, Di Động Việt, CellphoneS hay Minh Tuấn Mobile… khách hàng khi chọn mua phiên bản 256 màu đỏ Burgundy và Băng Thanh đều được báo là hàng sắp về hoặc đặt trước sản phẩm.

Trái ngược với iPhone 18 Pro Max, hiện trên các hệ thống bán lẻ uỷ quyền của Apple tại Việt Nam, dòng iPhone 18 Pro hàng luôn sẵn có đủ các màu và dung lượng.

Tuy nhiên, theo ghi nhận khách hàng đa số đều nâng cấp lên dòng sản phẩm iPhone 18 Pro Max thay vì iPhone 18 Pro.