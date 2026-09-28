Khan hiếm dầu động cơ, các hãng xe tìm nguồn thay thế

Một số nhà bán lẻ ở Hoa Kỳ thậm chí đã bắt đầu phân bổ hàng hóa theo định mức cho từng cá nhân. (Ảnh: AP)

Từ các gara sửa chữa ô tô ở Nhật Bản, các trạm dịch vụ thuộc hệ thống siêu thị tại Mỹ cho đến các nhà khai thác ô tô châu Âu, nhiều doanh nghiệp trong ngành đều ghi nhận khó khăn trong việc cung ứng dầu động cơ tổng hợp. Đây là sản phẩm được tạo ra từ quá trình lọc dầu thô và bổ sung các chất phụ gia, trong đó dầu gốc là thành phần chủ yếu của dầu bôi trơn động cơ.

Tình trạng thiếu hàng đã khiến một số cửa hàng tại Mỹ bắt đầu giới hạn lượng dầu bán cho khách hàng cá nhân.

Những xáo trộn bắt đầu từ tháng 3, sau một cuộc tấn công của Iran nhằm vào nhà máy Shell tại Qatar, một cơ sở khai thác dầu gốc quan trọng.

Ban đầu, lượng dầu dự trữ tại châu Âu và Mỹ giúp thị trường hấp thụ cú sốc. Tuy nhiên, sau đó các kho dự trữ dần cạn kiệt, khiến giá dầu gốc tăng mạnh. Tại Mỹ, giá một số loại dầu gốc hiện đã gần gấp bốn lần so với mức trước khi xung đột xảy ra.

Các nhà khai thác phải tìm nguồn thay thế

Hàn Quốc là một trong những nước xuất khẩu dầu gốc lớn. Tuy nhiên, nước này cũng chịu áp lực do hoạt động vận chuyển dầu thô từ khu vực Vịnh bị gián đoạn.

Khi không thể dựa vào các nhà cung cấp quen thuộc, một số hãng ô tô như Stellantis và Toyota đã cho phép sử dụng các sản phẩm thay thế.

Đây chỉ là những giải pháp tình thế, không phải phương án lý tưởng về lâu dài và có thể làm tăng mức tiêu thụ nhiên liệu. Dù giúp các xưởng bảo dưỡng tiếp tục hoạt động trong bối cảnh dầu tổng hợp khan hiếm, những sản phẩm thay thế này không giải quyết được vấn đề nguồn cung cốt lõi.

Trong khi đó, người sử dụng ô tô đang phải đối mặt với việc thay dầu động cơ bị trì hoãn, đồng thời chi phí thay dầu ngày càng tăng.

Tình trạng thiếu hụt có thể kéo dài đến năm 2027

Dù là một sản phẩm ít được chú ý, dầu động cơ lại đóng vai trò thiết yếu đối với khả năng vận hành và tuổi thọ của xe. Theo Global Growth Insight, thị trường dầu động cơ toàn cầu được ước tính đạt 44,03 tỷ USD vào năm 2026 và có thể tăng lên 58,51 tỷ USD vào năm 2035.

Tuy nhiên, triển vọng nguồn cung vẫn còn nhiều bất ổn. Ngay cả trong trường hợp eo biển Hormuz được mở cửa trở lại ngay lập tức, các nhà khai thác cũng cần vài tháng để khôi phục lượng hàng tồn kho. Do đó, tình trạng thiếu dầu động cơ có nguy cơ tiếp tục kéo dài sang năm 2027.

Nh.Thạch