AI tăng đột biến đã buộc các nhà sản xuất phải thu hẹp dây chuyền sản xuất chip nhớ DRAM truyền thống. (Ảnh tạo bởi AI)

Theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và quốc tế (CSIS), nhu cầu chip nhớ băng thông cao (HBM) phục vụ các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI) tăng đột biến đã buộc các nhà sản xuất phải thu hẹp dây chuyền sản xuất chip DRAM truyền thống.

Ba tập đoàn lớn gồm Samsung, SK hynix và Micron hiện chiếm tới 90% doanh thu DRAM toàn cầu, song toàn bộ công suất của họ đã được khách hàng đặt trước cho nhiều năm tới. CSIS nhận định cuộc khủng hoảng thiếu hụt này có thể kéo dài đến năm 2030.

Áp lực nguồn cung khiến một số doanh nghiệp Mỹ đang cân nhắc tìm đến hãng CXMT của Trung Quốc – nhà sản xuất DRAM lớn thứ tư thế giới, chiếm khoảng 10% thị phần.

Tuy nhiên, CSIS cảnh báo việc này tiềm ẩn nhiều nguy cơ về an ninh mạng, rủi ro pháp lý kiểm soát xuất khẩu và nguy cơ lệ thuộc vào chuỗi cung ứng của Bắc Kinh, đặc biệt khi cả CXMT lẫn YMTC đều nằm trong danh sách các thực thể liên hệ với quân đội Trung Quốc do Bộ Chiến tranh Mỹ ban hành.

Trước thực trạng trên, CSIS khuyến nghị chính quyền Washington cần phân loại rủi ro theo mục đích sử dụng, tiếp tục cấm tuyệt đối chip Trung Quốc trong hệ thống chính phủ, an ninh - quốc phòng và hạ tầng trọng yếu; kiểm soát chặt chẽ trong lĩnh vực ô tô, y tế và thiết bị kết nối; đồng thời chỉ cân nhắc cho phép ứng dụng hạn chế trong hàng điện tử tiêu dùng dành cho thị trường bên ngoài nước Mỹ.

Về dài hạn, báo cáo kêu gọi Mỹ đẩy mạnh kiểm định kỹ thuật độc lập và tăng cường hợp tác với các đối tác như Hàn Quốc, Nhật Bản... nhằm đa dạng hóa chuỗi cung ứng chip nhớ an toàn và tin cậy.

Từng dư thừa nguồn cung, chip nhớ giờ lại bị “hút” đến mức cạn kiệt trong cơn sốt AI, đẩy thị trường điện tử tiêu dùng vào giai đoạn tăng giá mạnh.

Từ giữa tháng 5/2026, Goldman Sachs đã cảnh báo thị trường chip nhớ toàn cầu đang đối mặt với sự mất cân bằng cung cầu nghiêm trọng nhất kể từ năm 2011 với nguyên nhân liên quan đến AI. Ngân hàng đầu tư này dự báo tình trạng thiếu hụt cả DRAM và NAND flash sẽ tiếp diễn và trầm trọng hơn, kéo dài đến năm 2028 do nguồn cung khó theo kịp nhu cầu không ngừng tăng cao của các trung tâm dữ liệu.

Kể từ tháng 6, vấn đề không còn nằm ở giá bán, lĩnh vực điện tử tiêu dùng đã ghi nhận tình trạng thiếu hàng, thiếu khả năng phân phối sản lượng và không thể ký hợp đồng. Nhiều doanh nghiệp nhỏ gần như không mua được chip vì các nhà sản xuất ưu tiên đối tác AI hoặc hợp đồng dài hạn.