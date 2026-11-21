Khán giả xếp kín cổng Đài Hà Nội lấy vé Concert 'Muôn sắc Việt Nam'
Từ chiều 21/11 tại Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội (số 3-5 Huỳnh Thúc Kháng), Ban Tổ chức Concert "Muôn sắc Việt Nam" phát 7.000 vé cho khán giả đã may mắn đăng ký qua nền tảng HanoiGo.
Muôn sắc Việt Nam diễn ra lúc 20h ngày 24/11 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), nhân Ngày Văn hóa Việt Nam và kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946-24/11/2026).
Chương trình có thời lượng 120 phút, được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV, quy tụ hơn 30 nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ như NSND Tự Long, NSND Quang Thọ, NSND Thu Hiền, NSND Thanh Hoa, NSND Tấn Minh, Mỹ Tâm, Tùng Dương, Noo Phước Thịnh, Hòa Minzy, Hoàng Thùy Linh, Đức Phúc, Erik và Phương Mỹ Chi.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/khan-gia-xep-kin-cong-dai-ha-noi-lay-ve-concert-muon-sac-viet-nam-post1404908.html