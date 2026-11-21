Bắt đầu từ 14 giờ ngày 21/11, Ban Tổ chức phát vé cho khán giả đăng ký trực tuyến.

Khán giả Concert "Muôn sắc Việt Nam" đợi đến lượt vào lấy vé trong khuôn viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội.

Theo lịch của Ban tổ chức Concert "Muôn sắc Việt Nam" vé sẽ được phát tại Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội đến 20 giờ ngày thứ 7 và sau đó phát tiếp cả ngày chủ nhật.

Do sức hút của chương trình nghệ thuật đặc biệt này, nên chỉ sau 8 phút mở cổng đăng ký vào ngày 19/11, toàn bộ vé trực tuyến miễn phí xem concert "Muôn sắc Việt Nam" đã hết.

Khán giả đông nghẹt bên trong sân Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội đợi đến lượt lấy vé.

Ban tổ chức cho biết, chương trình nghệ thuật "Muôn sắc Việt Nam" với quy mô 50.000 khán giả phát hành vé mời miễn phí qua đăng ký trực tuyến và phân bổ trực tiếp.

Khán giả mang căn cước công dân đến lấy vé tại Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội. Quá trình khán giả lấy vé được đại diện Ban tổ chức soi kỹ các thông tin.

Sau khi qua cửa kiểm tra giấy tờ tùy thân, nếu chính xác với thông tin đăng ký trực tuyến, khán giả có thể lấy vé Concert "Muôn sắc Việt Nam".

Nhiều bạn trẻ mong muốn có cơ hội tham gia Concert "Muôn sắc Việt Nam" diễn ra vào tối ngày 24/11.

Muôn sắc Việt Nam diễn ra lúc 20h ngày 24/11 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), nhân Ngày Văn hóa Việt Nam và kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946-24/11/2026).

Chương trình có thời lượng 120 phút, được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV, quy tụ hơn 30 nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ như NSND Tự Long, NSND Quang Thọ, NSND Thu Hiền, NSND Thanh Hoa, NSND Tấn Minh, Mỹ Tâm, Tùng Dương, Noo Phước Thịnh, Hòa Minzy, Hoàng Thùy Linh, Đức Phúc, Erik và Phương Mỹ Chi.